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Esra Erol'da programında şok aldatma olayı! DNA sonuçları sonrasında ortalık karıştı

Esra Erol’da programında şok bir aldatmak konusu yaşandı. Programa katılan ve evden kaçarak başkaları ile beraber olan Göknur Hanım’ın DNA sonucu programda açıklandı. Açıklanan DNA sonucunun ardından tüm stüdyo şaşkına döndü. İşte detaylar…

09 Eylül 2021 Perşembe 15:02
Esra Erol'da programında şok aldatma olayı! DNA sonuçları sonrasında ortalık karıştı
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Esra Erol’da programında Göknur Hanım ile İsa Bey’in arasında yaşanan olaylar herkesi şok etti. Evden kaçan ve başka adamlar ile birlikte olan Göknur Hanım, kocasını illallah ettirdi. Yaşanan olaylar sonrasında programa katılan İsa Bey karısından şikayetçi oldu. Ardından ise DNA testi isteyerek altı çocuğunun babasının kim olduğunu öğrenmek istedi.

Göknur Hanım evden kaçtığını itiraf etti!

Hüseyin ile Yunus isimli iki kişiye kaçtığı iddia edilen Göknur Hanım, bu iddiaları inkar etmeyerek kabul etti. Fakat bunun nedenini evde şiddetli geçimsizlik olması ve kocası İsa’nın eve sevgilisi ile gelmesi olarak belirtti.

DNA sonuçları açıklandı!

İsa beyin çocukların babası olup olmadığının anlaşılması için yapılan DNA sonuçlarına göre 6 çocuktan bir tanesinin babasının İsa Bey olmadığı ortaya çıktı. Bu çocuğun babasının kim olduğu ise ilerleyen günlerde programda ortaya çıkacak.


Son Güncelleme: 09.09.2021 15:02
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Esra Erolda Aldatma OlayıEsra Erolda Göknur Olayı
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