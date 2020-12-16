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Esra Erol’da Neslihan Küçük kimdir, nerede?

Esra Erol’da bu günün konusu Neslihan Küçük oldu. Kaçak gelinin nerede olduğu merak edilirken Esra Erol’da Neslihan Küçük kimdir, nerede sorularını gündeme getirildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:34
Esra Erol’da Neslihan Küçük kimdir, nerede?
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ATV ekranlarının sevilen gündüz programı Esra Erol’da bugün Ahmet Küçük ve Ayşe Küçük konuk edildi. Osmaniye’den gelen Ahmet Küçük, karısı ve 2 çocuğunun 7 ay önce evden kaçtıklarını söyledi. İlk kez böyle bir durum yaşadıklarını ifade eden Ahmet Küçük, karısının annesi veya ablasına gittiğini düşündüğünü ancak ilerleyen günlerde başka biriyle kaçtığını anladıklarını sözlerine ekledi.

Ahmet Küçük’ün annesi Ayşe Küçük ise gelinin Davut Şenol isimli kişiyle kaçtığını iddia etti. Davut Şenol ve Neslihan Küçük’ün imam nikahı kıydıklarını şeklinde bir bilgi aldıklarını ifade eden ikili, 2 çocuğun geri alınmasını istediklerini söyledi.

Bu konuşmalara sırasında Neslihan’ın dayısı İbrahim bey yayına bağlandı ve Neslihan’ın hamile olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:34
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Anahtar Kelimeler:
Esra ErolNeslihan Küçük
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