Esra Erol’da birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor

Türkiye’nin en çok izlenen kanalı olan, içerisinde barındırdığı birbirinden ilginç programlarla izleyicinin karşısına çıkmaya devam ediyor. ATV ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen programları arasında yer alan, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü ATV ekranlarına gelen Esra Erol programında birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ederek akıllara durgunluk veren olaylar ortaya çıkıyor.

Son olarak, karısının kendisini aldattığını ve kendi evlerini almış olduğu bir adamla evden kaçtığını ifade eden bir koca, canlı yayında izleyenleri şok eden açıklamalarda bulunarak tüm Türkiye’yi şoka uğrattı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Esra Erol, bu olayın peşine düşmeye karar verdi. Mağdur koca, karısının önüne geçemediği için Esra Erol programına çıkmaya karar verdiğini söyledi. Bu konuda Esra Erol adama yardım edeceğini ifade etti.