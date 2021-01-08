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Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?

ATV’nin sevilen sunucusu Esra Erol uzun yıllardır televizyonlarda program sunmaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 16.20’de yayına giren “Esra Erol’da” programında dün çocuk gelişimi mezunu kadına “Bakıcı” demesi ile yanlış anlaşılan Esra Erol’a vatandaş tepki gösterdi.

08 Ocak 2021 Cuma 13:30
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
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Uzun yıllardır televizyonda sunuculuk yapan Esra Erol şu anki programı “Esra Erol’da” programı ile hafta içi her gün seyircisi ile buluşuyor.  31 Ağustos 2015 yılından itibaren program sunan başarılı sunucu farklı hayat hikayeleri ile karşı karşıya kalıyor. Dün yayınlanan programda 21 yaşındaki çocuk gelişimi mezunu genç kızın kayıplara karışması ile anne ile babasının “Esra Erol’da” programına gelerek yardım istedi. Aramalar sonucu bulunan genç kız stüdyoya gelerek ailesi ile görüştürüldü.

“Sen bakıcısın!”

21 yaşındaki genç kız evi terk ederek evli bir adamın yanına kaçtığı öğrenildi. Kaçtığı adamın çocuğu olduğunu duyan Esra Erol: “Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın" ifadelerini kullandı. Bu sözü ile halk tarafından tepki gören Esra Erol söylediği sözler karşısında Twitter’dan özür dilemesi için etiket açıldı.

Birçok çocuk gelişimi mezunu veya çalışanı vatandaşlar ise bu sözleri duyunca tepkiler oldukça büyüdü.  Esra Erol’a gelen bazı yorumlar;


 


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Son Güncelleme: 08.01.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erolçocuk Bakıcı
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