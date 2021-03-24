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Esra Erol Kibar Ünvar'ın saldırısına mı uğradı? Esra Erol saldırıya uğradı mı? Canlı yayında açıklama yaptı!

ATV ekranlarının sevilen programlarından biri olan Esra Erol programı hakkında şok iddialar ortaya çıktı. Sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı programda konuk ettiği Kibar Ünvar'ın Esra Erol'a saldırdığı iddiaları ortaya atıldı. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

24 Mart 2021 Çarşamba 00:52
Esra Erol Kibar Ünvar'ın saldırısına mı uğradı? Esra Erol saldırıya uğradı mı? Canlı yayında açıklama yaptı!
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Senelerdir ATV'nin ekran yüzlerinden biri olan Esra Erol bir dönem evlilik programı sunmaktaydı. Evlilik programlarının kaldırılmasının ardından ise kayıpların bulunduğu, çarpık ilişkilerin ve cinayetlerin gün yüzüne çıktığı Esra Erol adlı programda sunuculuk yapmaya başladı. 

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol programına konuk ettiği Kibar Ünvar ile ilgili canlı yayında Türkiye'nin gündemine oturarak izleyicileri şok etti. 

Esra Erol programına aldığı konuk tarafından saldırıya uğradı

Esra Erol'un evlilik dolandırıcılığı yaptığı sebebiyle Kibar Ünvar'ı programına konuk etmişti. Ardından 16 yıl önce gerçekleşen bir cinayette Ünvar'ın fail olduğu iddia edildi. Yaşanılan olayların sonrasında ise Kibar Ünvar'ın Erol'a saldırdığı hakkında haberler sosyal medyada yayıldı. Saldırıya uğradığı haberlerinin ardından ise Esra Erol'un sinir krizi geçirerek geçtiğimiz hafta sonunu hastanede geçirdiği iddiaları ortaya atıldı. 

Esra Erol'dan açıklama canlı yayında geldi

Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan Esra Erol saldırıya uğradı ve hafta sonunu hastanede geçirdi iddialarına Erol'dan yanıt gecikmedi. Esra Erol canlı olarak yayınlanan programında konuya dair açıklamalarda bulundu. 

Ünlü sunucu Kibar Ünvar tarafından saldırıya uğradığı ve hafta sonunu hastanede geçirdiği haberlerini yalanladı. Gayet iyi ve sağlıklı olduğunu ifade etti. Sosyal medyada bu kadar etkiye sahip olan yalan haber hakkındaki durumu ise aklının almadığını belirtti. 

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:52
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