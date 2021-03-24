Esra Erol Kibar Ünvar'ın saldırısına mı uğradı? Esra Erol saldırıya uğradı mı? Canlı yayında açıklama yaptı!

Senelerdir ATV'nin ekran yüzlerinden biri olan Esra Erol bir dönem evlilik programı sunmaktaydı. Evlilik programlarının kaldırılmasının ardından ise kayıpların bulunduğu, çarpık ilişkilerin ve cinayetlerin gün yüzüne çıktığı Esra Erol adlı programda sunuculuk yapmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol programına konuk ettiği Kibar Ünvar ile ilgili canlı yayında Türkiye'nin gündemine oturarak izleyicileri şok etti.
Esra Erol programına aldığı konuk tarafından saldırıya uğradı
Esra Erol'dan açıklama canlı yayında geldi
Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan Esra Erol saldırıya uğradı ve hafta sonunu hastanede geçirdi iddialarına Erol'dan yanıt gecikmedi. Esra Erol canlı olarak yayınlanan programında konuya dair açıklamalarda bulundu.
Ünlü sunucu Kibar Ünvar tarafından saldırıya uğradığı ve hafta sonunu hastanede geçirdiği haberlerini yalanladı. Gayet iyi ve sağlıklı olduğunu ifade etti. Sosyal medyada bu kadar etkiye sahip olan yalan haber hakkındaki durumu ise aklının almadığını belirtti.