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Esra Erol ile Müge Anlı arasındaki kriz bitmiyor

İki güzel sunucu arasındaki çekişme bitmiyor. ATV ekranlarında gündüz programı yapan Esra Erol ile Müge Anlı birbirine imalı göndermeler yapmaya devam ediyor. İkisinin programlarının da sezon finaline girmesinin ardından tatile çıkan Esra Erol'un aksine Müge Anlı sosyal medya hesabından kayıp ve suçluların izini sürmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Temmuz 2021 Salı 04:57
Esra Erol ile Müge Anlı arasındaki kriz bitmiyor
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İkisi de ATV ekranlarında gündüz programlığı yapan başarılı sunucular Esra Erol ile Müge Anlı arasında sular durulmuyor. Esra Erol, programı sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Bol bol tatil yaparak dinlenen Esra Erol'un aksine Müge Anlı programı "Tatıl Sert"in sezon finalinin ardından tatil yapmak yerine sosyal medya hesabı üzerinden kaybolan insanları araştırmaya ve yaşanan cinayetleri su yüzüne çıkarmaya devam ediyor. 

Müge Anlı'nın sosyal medyadaki son paylaşımını takipçileri, Esra Erol'a gönderme olarak yorumladı. Program aralarında birbirlerine imalı göndermeler yapmaktan geri durmayan iki başarılı sunucu, arasındaki yarış bitecek mi merak ediliyor.  


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:57
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıEsra ErolATV Tatlı Sert
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