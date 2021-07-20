Esra Erol ile Müge Anlı arasındaki kriz bitmiyor

İkisi de ATV ekranlarında gündüz programlığı yapan başarılı sunucularilearasında sular durulmuyor. Esra Erol, programı sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Bol bol tatil yaparak dinlenen Esra Erol'un aksine Müge Anlı programı "Tatıl Sert"in sezon finalinin ardından tatil yapmak yerine sosyal medya hesabı üzerinden kaybolan insanları araştırmaya ve yaşanan cinayetleri su yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Müge Anlı'nın sosyal medyadaki son paylaşımını takipçileri, Esra Erol'a gönderme olarak yorumladı. Program aralarında birbirlerine imalı göndermeler yapmaktan geri durmayan iki başarılı sunucu, arasındaki yarış bitecek mi merak ediliyor.