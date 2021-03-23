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Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?

Atv ekranlarında gündüz kuşağının en çok sevilen ve seyredilen dizilerinden olan ve izleyicisinin her anını merak ettiği program hakkında ve konukların neden orada olduğu hakkında bilgileri sizler için derliyoruz.

23 Mart 2021 Salı 22:28
Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
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ATV televizyonunda her gün yayınlanan Esra Erol'da programında konuk olan ve hikayeleri ilginç olan kimseler hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık. 

Evlilik yolunda olan ve bir siyasi partiye mensup olan aynı zamanda belediye başkan yardımcılığı yaptığı ifade edilen Hüseyin Zorlu tarafından dolandırıldığını iddia eden Nergiz ile programda yüzleşti. İzleyiciler Hüseyin'in hangi partiden olduğunu merak ederken konunun ne olduğunun detayını öğrenmek istiyor.

Evlilik sözü ile dolandırıldğını iddia eden Nerhiz hanım bugün intenet sayfalarından en çok aranan isimlerin başında geldi.Bir partinin başkan yardımcısı olduğu öğrenilen Hüseyin Zorlu Anadolu Birliği Partisi'ne mensup. Bugün ki canlı yayından sonra canlı yayına telefonla bağlanan parti başkanı bugünden itibaren Hüseyin Zorlu'nun parti ile ilişiğinin kesileceğinin altını çizdi.

63 yaşında olan ve evlilik vaadi ile dolandırmak istediği iddia edilen Nergiz Hanım stüdyoda zaten evli olduğunu öğrenerek adeta şok geçirdi. Hüseyin Zorlu'nun tam beş kez evlenip boşandığı ortaya çıktı. 

 

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Esra ErolHüseyin Zorlu
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