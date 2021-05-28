Esra Erol göz yaşlarını tutamadı!

Annelerini bulmak için Esra Erol’a başvuran Ömer ve Emre kardeşler dün yayınlanan bölümde Yusuf adlı kardeşleriyle kavuşmuşlardı. Ömer ve Emre kardeşler bugünse 20 senedir görmedikleri annelerine sarıldılar. Kavuşmanın ardından Ömer ve Emre kardeşler gözyaşlarını tutamadılar. İlerleyen dakikalarda ise Lamiye Hanım diğer evladı olan Yusuf ile buluştu.

Gerçekleşen buluşmaların ardından stüdyo ’da gözyaşlarına boğuldu. Sunucu Esra Erol’un da göz yaşlarına hakim olamadığı anlar kameralara yansıdı.