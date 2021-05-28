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Esra Erol göz yaşlarını tutamadı!

Bugün televizyonda seyircileri üzecek bir an gerçekleşti. Kayıp olan bireyleri aileleriyle kavuşturan Esra Erol’un bugünkü konusu Emre ve Ömer Açıkgözdü. Hikayeleriyle seyircileri üzüntüye boğan evlatları anneleri Lamiye Günaydın ile buluşturdu…

28 Mayıs 2021 Cuma 23:23
Esra Erol göz yaşlarını tutamadı!
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Annelerini bulmak için Esra Erol’a başvuran Ömer ve Emre kardeşler dün yayınlanan bölümde Yusuf adlı kardeşleriyle kavuşmuşlardı. Ömer ve Emre kardeşler bugünse 20 senedir görmedikleri annelerine sarıldılar. Kavuşmanın ardından Ömer ve Emre kardeşler gözyaşlarını tutamadılar. İlerleyen dakikalarda ise Lamiye Hanım diğer evladı olan Yusuf ile buluştu.

Gerçekleşen buluşmaların ardından stüdyo ’da gözyaşlarına boğuldu. Sunucu Esra Erol’un da göz yaşlarına hakim olamadığı anlar kameralara yansıdı.


Son Güncelleme: 28.05.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
Esra ErolATV
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