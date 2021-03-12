İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Esra Erol Avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nerelidir?

Esra Erol'da programındaki avukat kimdir? Avukat Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran nereli? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında? Avukat Hülya Kuran evli mi? Avukat Hülya Kuran kiminle evli? ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yer alan Avukat Hülya Kuran'ın hayatı hakkındaki detaylar herkes tarafından merakla araştırılıyor.

12 Mart 2021 Cuma 22:11
Esra Erol Avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nerelidir?
Takip Et:

Herkes tarafından hayranlıkla ve merakla takip edilen Esra Erol’da programı gündem konusu olmaya devam ediyor. Herkes Esra Erol’da programındaki avukat Hülya Kuran’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırmaya başladı.

Avukat Hülya Kuran kimdir?

ATV ekranlarında yıllardan beri ekranlarda yer alan Esra Erol’da programında ekran yüzü olan avukat Hülya Kuran herkes tarafından merakla araştırılıyor. Hülya Kuran, 1972 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamlamıştır.  Avukatlık eğitimini Marmara Üniversitesi’nden 1996 yılında alan, Hülya Kuran, Üniversitesinden mezun olmasının ardından kendisi gibi meslektaşı hukukçu Selami Kuran ile evlenmiştir.

Hülya Kuran’ın eşi Selami Kuran kimdir?

Selami Kuran, hukuk profesörüdür. Hülya Kuran’dan 1 kızı ve 1 erkek çocuğu vardır. ATV'de Esra Erol'un programında yer alan avukat Hülya Kuran eşi ve çocukları ile mutlu bir evliliğe sahip. Hukukçu çiftin çocukları ise Ahmet Kuran ile Zeynep Kuran’dır. Saray yavrusu gibi bir evde hayatlarını devam ettiren Hülya ve Selami Kuran çifti 23 yıl önce evlenmiştir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Avukat Hülya KuranEsra EroldaSelami KuranATVProgram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Payitaht Abdülhamid 142. bölüm izle - 12 Mart Cuma Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT canlı izle
Payitaht Abdülhamid 142. bölüm izle - 12 Mart Cuma Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT canlı izle
Yaralı Kalbim 37. bölüm fragmanı 13 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 37. bölüm fragmanı 13 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Konuşanlar Cansu kimdir? Konuşanlar Cansu Instagram hesabı
Konuşanlar Cansu kimdir? Konuşanlar Cansu Instagram hesabı
Seksenler Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler yeni Fehmi baba kim olacak?
Seksenler Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler yeni Fehmi baba kim olacak?

Popüler Haberler

Esra Erol Avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nerelidir?
18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
AÖF sınavları online olarak mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan neden oynamıyor, sakat mı?
Şırdancı Bedo nerdedir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!
7060 numarası kime ait, kimin, neden arar?
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
2021 AÖL 2.Dönem çevirimiçi online sınav giriş ekranı
Star TV Akrep dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı dizisi çekim yeri
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Apple Airpods 3 ne zaman çıkacak? Yeni Apple Airpods fiyatı ve özellikleri nedir?
Yaralı Kalbim 37. bölüm fragmanı 13 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Selena dizisi Zülfikar karakteri kimdir? Ümit Erdim'in hayatı ve yer aldığı diziler
Mağarada birlikte olan çiftte baskın yapıp tehditle tecavüz etmek istediler! Magandalar mağarada genç kızı böyle tehdit etti
Akıncı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? ATV yeni dizisi Akıncı'nun reyting oranları
Boupendza-Fenerbahçe ile anlaştı mı? FB Boupendza iddiaları doğru mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.