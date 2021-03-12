Esra Erol Avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nerelidir?

Herkes tarafından hayranlıkla ve merakla takip edilen Esra Erol’da programı gündem konusu olmaya devam ediyor. Herkes Esra Erol’da programındaki avukat Hülya Kuran’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırmaya başladı.

Avukat Hülya Kuran kimdir?

ekranlarında yıllardan beri ekranlarda yer alan Esra Erol’da programında ekran yüzü olan avukat Hülya Kuran herkes tarafından merakla araştırılıyor. Hülya Kuran, 1972 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamlamıştır. Avukatlık eğitimini Marmara Üniversitesi’nden 1996 yılında alan, Hülya Kuran, Üniversitesinden mezun olmasının ardından kendisi gibi meslektaşı hukukçuile evlenmiştir.

Hülya Kuran’ın eşi Selami Kuran kimdir?

Selami Kuran, hukuk profesörüdür. Hülya Kuran’dan 1 kızı ve 1 erkek çocuğu vardır. ATV'de Esra Erol'un programında yer alan avukat Hülya Kuran eşi ve çocukları ile mutlu bir evliliğe sahip. Hukukçu çiftin çocukları ise Ahmet Kuran ile Zeynep Kuran’dır. Saray yavrusu gibi bir evde hayatlarını devam ettiren Hülya ve Selami Kuran çifti 23 yıl önce evlenmiştir.