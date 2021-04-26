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Esra Erol avukat Hülya Kuran, Ahmet Faruk Kuran kimdir?

Esra Erol'un programında yorumcu olan Avukat Hülya Kuran merak ediliyor. Program izleyicileri, Esra Erol avukat Hülya Kuran, Ahmet Faruk Kuran kimdir? sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:23
Esra Erol avukat Hülya Kuran, Ahmet Faruk Kuran kimdir?
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programına konuk olan ve yaşanan hadise üzerine yorumlar yapan Avukat Hülya Kuran’ın kim olduğu merak ediliyor. Program izleyici Hülya Kuran’ın hayatını araştırırken aynı zamanda Hülya Kuran’ın eşi Selami Kuran’da araştırılıyor.

 

Avukat Hülya Kuran kimdir?

1972 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Avukat hülya Kuran Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur. Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu Selami Kuran ile evlidir.

Selami Kuran kimdir?

Hukuk profesörü olan Selami Kuran, Hülya Kuran ile evlidir ve 2 çocuk sahibidir. Çiftin Ahmet Kuran ve Zeynep Kuran adında 2 evladı vardır.

Ahmet Faruk Kuran kimdir?

Hülya ve Selami Kuran çiftinin 2 evladından birisi olan Ahmet Faruk Kuran annesi ve babası gibi Avukattır. Ahmet Kuran aynı zamanda Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nda Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yapmaktadır.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:23
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