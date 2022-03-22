Esra Erol'a Yalvardı! Melahat Oruç'un Kızı Fatma Esra Erol'a Geri Dönüyor! Son Hali Görenleri Şok Etti!

Gündüz kuşağının en sevilen programları arasında yer alan Esra Erol'da öyle bir gelişme yaşandı ki; görenler hayrete düştü. Uzun süre hikayesi ve yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Melahat Oruç'un kızı Fatma'nın son ahli sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Fatma Esra Erol'a dönmek için resmen yalvardı. İşte detaylar...

Suçluların bulunduğıu, ailevi sorunların konuşulduğu, sevenlerin birbirleri ile kavuştuğu program Esra Erol'dan yeni haberler geldi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen o haberlere tüm izleyiciler çok şaşırdı. Bir döneme damga vuran Melahat Oruc'un kızı Fatma'nın Esra Erol stüdyosundan gidişi herkesi şoka sokmuştu ama dönüşü daha da şaşırtıcı olacak. Son halini görenlerin tanıyamadığı Fatma Esra Erol ve ekibine resmen yalvardı. Peki Fatma Esra Erol'a geri mi dönüyor? İşte detaylar...

Melahat Oruç Anlattıklarıyla Şoke Etti!

%45 engelli raporu bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma için Esra Erol'a başvuran Melahat Oruç bir döneme damga vurmuştu. Bir anne olarak kızını kaçtığı adamdan geri getirmesini isteyen ve Esra Erol'adan rica eden Melahat Oruç canlı yayında kızı ile yüzleşmiş fakat ne yaptı ne ettiyse kızı Fatma'yı dönmeye ikna edememişti. TV ekranlarının çok konuşulan programı Esra Erol'da yaşanan yeni olaylar ise çok konuşuldu.

Son olarak hamile olduğunu canlı yayında itiraf eden Fatma'nın hikayesi anlattıkça daha da derinleşmişti. Olaylar içinden çıkılmaz bir ahl alınca Fatma Esra Erol'da tüm yaşananların kurgu olduğunu söylemiş ve programı bu şekilde yarıda bırakmıştı. Fatma'nın son hali ise yürekleri sızlattı. Esra Erol'un programında anlatılanların kurgudan ibaret olduğunu söyleyen Fatma'nın bunu korkarak söylediği düşünülse de programa gelmeye ikna edilememişti.

Fatma'nın son hali hem sevenlerini hem de Esra Erol izleyicilerini oldukça derinden üzdü. Programı yarıda bırakan Oruç ailesinden anne Melahat Oruç Esra Erol'dan yeniden yardım istedi. Esra Erol'da ki hikayesinin kurgu olduğunu dile getiren Fatma yeniden mi Esra Erol'a dönecek? Esra Erol anne Melahat Oruç'un yardım isteğini kabul edecek mi? Programdan ve Esra Erol'dan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmezken izleyenler Fatma'ya neler olduğunu merak etmeye başladı.