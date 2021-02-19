Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı, Sibel öldü mü?

Geçtiğimiz bölümlerde düğünde vurulan Sibel, yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyordu. Bu sahnelerin üzerine Ramo izleyicileri Sibel’in ölüp ölmediğini merak eder oldu. Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç konu ile alakalı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler."

Ama bu açıklamadan sonra diğer bölümde Sibel’in yattığı hastane odası patladı. Nehir’in verdiği kan sayesinde ölümden dönen Sibel’in odasına hemşire kılığına giren düşmanları bomba yerleştirdi. Bombanın patlaması ve Ramo’nun Sibel’in mezarının başında ağlaması izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı.

Ama yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sibel’in yaşadığı ortaya çıktı.

Sibel karakterine can veren Esra Bilgiç

14 Ekim 1992 doğumlu oyuncu Ankara’da doğmuştur. İlk olarak Hacettepe’de Arkeoloji okumuş ardından Bilkent’te Uluslararası İlişkiler bölümüne girmiştir. İlk rolünü TRT1’de yayınlanan ve çok izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun olarak oynamıştır. Ertuğrul Gazi’nin eşi olan Halime Hatun’u oynayan Esra Bilgiç’in yanı sıra kadroda Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi önemli isimler de yer almıştır. Daha sonra Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Umut Yeter dizisinde Derya rolünü üstlenmiştir. Bu dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yaparken senaryosunu ise Melis Civelek yazmıştır. Genç oyuncu 1.77 boyunda ve 50 kilodur. Terazi burcu olan Esra Bilgiç’in son projesi ise Ramo’dur.