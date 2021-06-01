Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları

Son zamanlarda gerek güzelliği gerekse oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı ve oyuncu Esra Balamir merak ediliyor. Televizyon severler, Balamir’in hayatını araştırırken aynı zamanda başarılı ismin görev aldığı projeleri de merak ediyor.

Esra Balamir kimdir?

Eylül 1975 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Esra Balamir kariyerine Kral Tv’de DJ olarak başlamıştır. Daha sonrasında kendi programını yapan Balamir pek çok kanalda sabah programı ve müzik programları sunmuştur.

Esra Balamir görev aldığı diziler

1993 – Bizim Takım

1995 – Reyting Hamdi (Güldürü Programı)

1997 – Böyle mi Olacaktı

1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz)

1998 – Sırılsıklam

2003 – Hayat Bilgisi

2005 – Sevda Tepesi

Esra Balamir Diskografi

2005 – Bal Gibi

2007 – Masalcı

2010 – Rüyalar Gördüm

2016 – Söke Söke (Single)