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Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları

Son zamanların dikkat çeken oyuncu ve şarkıcılarından birisi olan Esra Balamir merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Esra Balamir kimdir? sorusunu araştırıyor.

01 Haziran 2021 Salı 14:27
Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları
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Son zamanlarda gerek güzelliği gerekse oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı ve oyuncu Esra Balamir merak ediliyor. Televizyon severler, Balamir’in hayatını araştırırken aynı zamanda başarılı ismin görev aldığı projeleri de merak ediyor. 

Esra Balamir kimdir?

 

Eylül 1975 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Esra Balamir kariyerine Kral Tv’de DJ olarak başlamıştır. Daha sonrasında kendi programını yapan Balamir pek çok kanalda sabah programı ve müzik programları sunmuştur. 

Esra Balamir görev aldığı diziler

 

1993 – Bizim Takım 
1995 – Reyting Hamdi (Güldürü Programı) 
1997 – Böyle mi Olacaktı 
1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) 
1998 – Sırılsıklam 
2003 – Hayat Bilgisi 
2005 – Sevda Tepesi 

Esra Balamir Diskografi

 

2005 – Bal Gibi 
2007 – Masalcı 
2010 – Rüyalar Gördüm 
2016 – Söke Söke (Single) 

Görev aldığı dizi ve şarkılarına ek olarak televizyon programlarına da katılan Esra Balamir, 2016 yılında İşte Benim Stilim programına katılmıştır. Son olarak Ünlüler Çiftliği programında görev alan Balamir Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra programa veda etmiştir. Sağlığına kavuşan Balamir halen dinlendiğini dile getirmiştir. 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 14:27
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