Esra Balamir kimdir? Esra Balamir'in hayatı, dizileri ve şarkıları

Son zamanlarda gerek güzelliği gerekse oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı ve oyuncu Esra Balamir merak ediliyor. Televizyon severler, Balamir’in hayatını araştırırken aynı zamanda başarılı ismin görev aldığı projeleri de merak ediyor.
Esra Balamir kimdir?
Eylül 1975 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Esra Balamir kariyerine Kral Tv’de DJ olarak başlamıştır. Daha sonrasında kendi programını yapan Balamir pek çok kanalda sabah programı ve müzik programları sunmuştur.
Esra Balamir görev aldığı diziler
1993 – Bizim Takım
1995 – Reyting Hamdi (Güldürü Programı)
1997 – Böyle mi Olacaktı
1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz)
1998 – Sırılsıklam
2003 – Hayat Bilgisi
2005 – Sevda Tepesi
Esra Balamir Diskografi
2005 – Bal Gibi
2007 – Masalcı
2010 – Rüyalar Gördüm
2016 – Söke Söke (Single)
Görev aldığı dizi ve şarkılarına ek olarak televizyon programlarına da katılan Esra Balamir, 2016 yılında İşte Benim Stilim programına katılmıştır. Son olarak Ünlüler Çiftliği programında görev alan Balamir Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra programa veda etmiştir. Sağlığına kavuşan Balamir halen dinlendiğini dile getirmiştir.