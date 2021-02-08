Eşkıya yeni fragmanı yok mu? 9 Şubat EDHO yeni bölüm bu hafta yok mu, neden yayınlanmıyor?

Altıncı sezonunda olan dizi 181. Bölümü ile ekranlarda yerini koruyor. Kaliteli bir kadroya sahip olan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca yer alıyor. ATV kanalında salı günleri ekranlarda yer alan dizi, salı günü maç yayınından dolayı ekranlarda yer almayacak.

Maç yayınından dolayı yayınlanma tarihi bir hafta ertelenen dizi de, çekimlerde erteledi. Dizinin yeni bölümü pazartesi günü çekilmeye başlayacak.

Dizinin son bölümünde ise Hayriye Çakırbeyli ölmüştü ve bu ölümden dolayı hem Çakırbeyli’nin ailesi ve dostları büyük bir üzüntüye boğulmuştu. Bu üzüntü içerisinde Hızır Çakırbeyli, içlerindeki düşmanı bulmak için uğraşır. Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan’ın sayesinde kendisine hazırlanan pusudan kurtulur ve hainin Ebru olduğunu öğrenir. Hızır Çakırbeyli’nin hep yanında olan ve her bilgiyi bilen Ebru, bütün bilgileri, şebekeye aktarmıştır. Behzat Façalı ise, Hayriye Çakırbeyli’nin vasiyeti nedeniyle Ebru’ya evlenme teklifi etmişti ancak hainin Ebru olması durumu başka bir boyuta çekmiştir. Ebru’nun hain olduğunu öğrenen Behzat, sinirini evlerine baskın yapan Kaya’dan çıkarır.

Dizide yaşanılan olaylar izleyiciyi heyecanlandırırken, diziye yeni insanların dahil olması diziyi sevenleri daha da heyecanlandırdı. Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Maraşlı dizilerinde oynayan Serhat Parıl, diziye 181. bölümü izle dahil olacak. Dizi de Serhat Parıl, Hızır’ın düşmanı olan Uğur karakterine can verecek. Diziye Uğur karakterinin girmesi, daha aksiyonlu bölümlerin olacağını gösteriyor.