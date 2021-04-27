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Eşkıya Volkan kimdir? Gerçek adı nedir? Erdinç Gülener rol aldığı yapımlar

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Volkan karakteriyle Erdinç Gülener dahil oldu. Dizinin hayranları Volkan karakterini ve Erdinç Güler'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Erdinç Gülener kimdir? Sorusu yanıt aramaya başladı.

27 Nisan 2021 Salı 20:28
Eşkıya Volkan kimdir? Gerçek adı nedir? Erdinç Gülener rol aldığı yapımlar
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6 sezondan beri ATV’de seyircilerin karşısında olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmenliğinde Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan bulunmaktadır. Seneler geçmesine karşın hala reytingler ile Salı günü ilk sırada yer alan Eşkıya dizisinin senaryosundaysa Bahadır Özdener ve Bena Aruz bulunmaktadır. Hatırı sayılı bir seyirci kitlesi bulunan diziye Volkan, 6. Sezonda dahil olmuştur.

Eşkıya (EDHO) Volkan karakteri kimdir?

Her Salı günü ATV kanalında izleyicilerin karşısında olan Eşkıya dizisine 6. Sezonla birlikte dahil edilen Volkan’ın dizide düşman mı yoksa Hızır’ın dostu olarak mı bulunacağı henüz belli değildir. Volkan, 192 bölümle beraber dizide yer alacaktır.

Eşkıya (EDHO) Volkan kimdir?

192. bölümle beraber dizide yer alacak olan Volkan karakterini deneyimli oyuncu Erdin. Gülener canlandıracaktır. Dizinin tutkunları Erdinç Gülener kimdir? Kaç yaşında? Daha önceleri hangi yapımlarda yer aldı? İlk kamera karşısı deneyimi hangi yapım? Instagram hesabı kullanıcı adı nedir? Evli mi? Sorularını merak etmeye başladı.

Erdinç Gülener kimdir?

50 yaşında olan oyuncu, 26 Ocak 1971 tarihinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan oyuncu, aynı sene Trabzon Devlet Tiyatrosu bünyesinde görev almaya başlamıştır. Bunların yanı sıra seslendirme sanatçısı olan Erdinç Gülener, günümüze kadar onu aşkın tiyatro oyununda oynamış ve hala da tiyatro kariyerine devam etmektedir. Kamera karşısında ilk defa 2007 senesinde Yeni Evli dizisiyle olan oyuncu, aynı zamanda mezunu olduğu üniversite çatısı altında oyunculuk eğitmenliği görevini de üstlenmiştir. Kariyerinde en büyük çıkışı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Müfettiş Richard Kane karakteriyle yapan Gülener, kameralar karşısında son olarak Kırmızı Oda dizisiyle olmuştur.

Erdinç Gülener’in rol aldığı diziler

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2010 – 2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013 – 2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu (2013 – 2014) Müfettiş Richard Kane

Kertenkele (2014 – 2016) Komiser Ünsal

Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

Çukur (2019 – 2020) Adem Yılmaz

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

Eşkıya Edho (2021) Volkan

Erdinç Gülener resmi instagram hesabı

Bu sezon Eşkıya dizisinde canlandıracağı Volkan karakteri ile ekranda yer alacak olan Erdinç Gülener, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Oyuncunun resmi ınstagram hesabında 158 paylaşımı ve 22.000’i aşkın takipçisi bulunmaktadır. Erdinç Gülener’in resmi ınstagram hesabı kullanıcı adı: @erdinc_gulener

Erdinç Gülener evli mi, sevgilisi var mı?

Deneyimli oyuncu Erdinç Gülener, seneler evvel Yelda Gürkan ile evlenmiştir. Bu evliliğinden 2 kız çocuğu vardır. İkili daha sonrasında anlaşamayarak ayrılma kararı almıştır. Oyuncunun bilinen bir sevgilisi yoktur.

Eşkıya (EDHO) Volkan – Erdinç Gülener kıyafetleri

Bu sezonda Atv kanalında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Volkan karakteriyle rol alacak olan Erdinç Gülener, tarzıyla dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İlerleyen günlerde oyuncunun dizide giydiği elbiseleri ve taktığı takılar ile ilgili bilgileri haber sayfamızda bulabilirsiniz.




Son Güncelleme: 27.04.2021 20:28
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