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Eşkıya Uğur kimdir? EDHO Uğur ne zaman ölecek, ne zaman diziden ayrılacak?

Fenomen dizilerden olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a herkesin yakından tanıdığı bir isim katılıyor.Uğur'un kim olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:38
Eşkıya Uğur kimdir? EDHO Uğur ne zaman ölecek, ne zaman diziden ayrılacak?
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Atv’nin  reyting rekorları kıran dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir karakter katılıyor.Düşmanları Yaman karakteri ile epey vakit kaybeden Hızır ve ekibi Yaman’ı ortadan kaldırarak yeni düşmanları olan Uğur ile karşı karşıya gelecekler.Zeki bir karakter olacağı düşünülen olan Uğur Hızır ve yanındaki adamları epey bir uğraştıracağa benziyor.

Uğur karakterine hayat verecek oyuncu ise Serhat Parıl olacak.

Eşkıya Uğur Kim?

30 yaşında olacağı düşünülen karakter çok iyi silah kullanıma sahip zeki birisi.Silah kaçakçılığı ile uğraşan Uğur Hızır Çakırbeyli’nin masasına isyan bayrağını çeker ve kendisinin de masaya katmalarını ister.Teröristler ile  silah ve uyuşturucu ticareti yaptığını bilen masa durumu kabul etmiyecek ama Uğur karakteri herkesin bir açığını bilip kullanacaktır.

Uğur ne zaman diziden ayrılacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sezon bitene kadar dizide kalması planlanıyor.

Serhat Parıl Kimdir­?

27 Temmuz 1983 tarihi İzmir kentinde dünyaya gelen Parıl ,Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun olmuştur.Oyunculuğa tiyatro kulübünde başlayıp,üniversitede tiyatro eğitimi ile tamamlamıştır.Bir çok dizi de rol alan oyuncu şu ara EDHO dizisine katılmıştır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
Serhat ParılATVEDHO
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