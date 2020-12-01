İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz
Son Dakika
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama...

Eşkiya Tipi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Edho Tipi diziye geri gelecek mi?

ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde bomba gelişmeler yaşandı. Dizinin önemli karakterlerinden olan Tipi, ezeli düşmanı Ateş ile karşı karşıya geldi. Ateş ile Tipi karşı karşıya gelince dizinin izleyenleri üzecek bir gelişme yaşandı...

01 Aralık 2020 Salı 23:20
Eşkiya Tipi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Edho Tipi diziye geri gelecek mi?
Takip Et:

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. ATV kanalının en sevilen ve merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakteriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

EDHO Tipi öldü mü?

EDHO dizisinin önemli karakterlerinden olan Tipi ile ilgili yeni iddialar ortaya konmaya başladı. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Tipi’nin karakterinin sevdiği kadın hayatını kaybetmişti. Bu gelişmenin sonrasında da Tipi’nin ölerek diziden ayrılacağı öne sürüldü. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Ateş karakterinin kendini ele vermemek adına Tipi karakterinin canına kıyacağı izlenecek. Bu sahneyle birlikte Tipi karakteri ölerek diziden ayrılacak. Dizinin sonraki bölümlerinde de Hızır Çakırbeyli’nin Tipi’yi öldüren Ateş’i kendi elleriyle öldüreceği izlenecek.

Tipi neden diziden ayrılıyor?

ATV’de uzun zamandır yayınlanan EDHO dizisinde Tipi karakteri bu akşam yayınlanan bölümün ardından diziden ayrıldı. Tipi karakterinin diziden ayrılma nedeni de senaryo gereği olarak belirtildi. Tipi dizide ölerek kadrodan çıktı.

EDHO Tipi kimdir?

EDHO dizisinde Tipi karakterine 46 yaşındaki Murat İspirli hayat vermektedir. Dizide üşümesi ve kansızlığı ile bilinen Tipi karakteri gösterdiği başarılı performans ile izleyen herkesten beğenileri toplamıştır. Murat İspirli’nin canlandırdığı Tipi karakteri Ateş karakteri ile düşman kesilmiş, onun yüzünden de hayatını kaybetmiştir. İspirli bu sahne ile EDHO dizisinden ayrılmıştır.



Son Güncelleme: 01.12.2020 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EDHOEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazATVEDHO Tipi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor

Popüler Haberler

Eşkiya Tipi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Edho Tipi diziye geri gelecek mi?
Asgari ücret Bekar, evli, çocuklular için 2021 yılında ne kadar olacak?
Acemi Anneler dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
MasterChef söğürme tarifi ve malzemeleri
Kenzül arş duası Arapça, Türkçe anlamı ve okunuşu
1 Aralık Masterchef ödül oyununu Özgül mü, Eray mı, Barbaros mu kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Alef'in 5. bölümde neler olacak?
Pegasus 1 Euro'ya Uçak Bileti Kampanyası büyük ilgi topladı! İşte Kampanya şartları
Engellilerin faydalandığı vergi indirimleri nelerdir?
Kudret narı meyvesi faydaları nelerdir?
Dopamine fasting yani dopamin orucu nedir nasıl uygulanır?
Yeni 2020 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
50.000 tl ye kadar alınacak arabalar hangileridir? 2020
Süper Emeklilik Nedir?
Esnaf kefalet kredisi kaç günde verilir? 2020 esnaf kefalet kredi alma şartları
Bebeğin kan grubu nasıl öğrenilir? Anne karnında bebeğin kan grubu nasıl öğrenilir?
Halkbank ziraat destek paketi kredi türleri nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.