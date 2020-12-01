Eşkiya Tipi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Edho Tipi diziye geri gelecek mi?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. ATV kanalının en sevilen ve merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakteriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

EDHO Tipi öldü mü?

Tipi neden diziden ayrılıyor?

EDHO dizisinin önemli karakterlerinden olan Tipi ile ilgili yeni iddialar ortaya konmaya başladı. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Tipi’nin karakterinin sevdiği kadın hayatını kaybetmişti. Bu gelişmenin sonrasında da Tipi’nin ölerek diziden ayrılacağı öne sürüldü. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Ateş karakterinin kendini ele vermemek adına Tipi karakterinin canına kıyacağı izlenecek. Bu sahneyle birlikte Tipi karakteri ölerek diziden ayrılacak. Dizinin sonraki bölümlerinde de Hızır Çakırbeyli’nin Tipi’yi öldüren Ateş’i kendi elleriyle öldüreceği izlenecek.

ATV’de uzun zamandır yayınlanan EDHO dizisinde Tipi karakteri bu akşam yayınlanan bölümün ardından diziden ayrıldı. Tipi karakterinin diziden ayrılma nedeni de senaryo gereği olarak belirtildi. Tipi dizide ölerek kadrodan çıktı.

EDHO Tipi kimdir?

EDHO dizisinde Tipi karakterine 46 yaşındaki Murat İspirli hayat vermektedir. Dizide üşümesi ve kansızlığı ile bilinen Tipi karakteri gösterdiği başarılı performans ile izleyen herkesten beğenileri toplamıştır. Murat İspirli’nin canlandırdığı Tipi karakteri Ateş karakteri ile düşman kesilmiş, onun yüzünden de hayatını kaybetmiştir. İspirli bu sahne ile EDHO dizisinden ayrılmıştır.