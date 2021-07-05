Eşkıya oyuncularının yeni filmi Anka filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Film severlere yeni bir müjde geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularının da yer alacağı Anka adlı film yakın zamanda vizyona girecek. Filmin yapımcılığını MGX Film üstlenirken yönetmenliğini ise Süleyman Mert Özdemir üstleniyor. Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan filmin proje tasarımı ise başarılı oyuncu Ozan Akbaba’ya ait. İşte filme dair detaylar…

Anka filmi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Ozan Akbaba

Deniz Işın

Atilla Şendil

Engin Hepileri

Ozan Akbaba

Özgür Emre Yıldırım

9 Haziran 1982 senesinde Kars’ta dünyaya gelen Ozan Akbaba şuan 39 yaşındadır. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde İç mimar ve çevre tasarımı bölümünde tamamlayan oyuncu, bir de film müzikleri de yapmaktadır. Oyunculuk deneyimini ilk defa 2005 senesinde Kırık Kanatlar dizisi ile yaşayan oyuncu aynı zamanda tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. 2014 senesinde şarkıcı Sıla’nın Vaziyetler şarkısının video klibinde yer almıştır. Oyunculuk kariyerinin asıl çıkışını ise 6 sezondur kadrosunda bulunduğu ve İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile yaşamıştır. Bunların yanı sıra Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Abluka gibi dizilerde de yer almıştır.

Deniz Işın

28 Mayıs 1992 senesinde İzmir’de dünyaya gelen oyuncu şuan 29 yaşındadır. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan oyuncu daha sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmıştır. Sektöre yeni katılmasına rağmen oldukça ilgi toplayan Deniz Işın, oyunculuk kariyerine 2019 senesinde yer aldığı Her Yerde Sen adlı dizi ile başlamıştır. Aynı sene Atiye dizisinde de yer almıştır. Bunların yanı sıra Murat Boz’un Gece adlı şarkısının video klibinde de oynamıştır. 2021 senesinde ise ilk başrolünü Masumiyet dizisi ile oynamıştır.

Atilla Şendil

1963 senesinde Eskişehir’de dünyaya gelen başarılı oyuncu Atilla Şendil şuan 58 yaşındadır. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde çalışmıştır. Tiyatro oyuncusu olarak bilinen Şendil, tiyatro yönetmenliği de yapmıştır. Oyunculuk deneyimini ilk defa 1996 yılında Çiçek Taksi dizisi ile yaşamıştır. 2016-2020 seneleri arasında Kral Şakir adlı çok sevilen çizgi filmin seslendirmesini yapmıştır. Bunu yanı sıra Kurtlar Vadisi, Sen De Gitme, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizilerde yer almıştır. Kameralar karşısına en son 2021 senesinde Masumlar Apartmanı dizisi ile çıkmıştır.

Engin Hepileri

Engin Hepileri, 31 Mayıs 1978 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Bunun yanı sıra yine aynı üniversitede oyunculuk alanında yüksek lisans yapmıştır. Başarılı oyuncu tiyatro ile lise yıllarında tanışmıştır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yapmıştır. Oyunculuk deneyimini ilk defa 1998 senesinde İki Arkadaş adlı dizi ile yaşamıştır. 2008 senesinde İstanbul Üniversitesi’nde ve Akademi Kenter’de öğrenim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2011 senesinde Kültür Sanat adlı programda ve bunun yanı sıra 2016 yılında Altın Petek isim yarışma programında sunuculuk yapmıştır. Öte yandan Kara Ekmek, Gönülçelen, Küstüm Çiçeği, Yaprak Dökümü, Emret Komutanım, Doğduğun Ev Kaderindir, Hürrem Sultan gibi projelerde yer almıştır.

Özgür Emre Yıldırım

26 Ekim 1983 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu şuan 37 yaşındadır. Özgür Emre Yıldırım, 2006 senesinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi Akşam Okulu’nu tamamlamıştır. Ardından Özel Marmara Akademisi’ni bitirmiştir. Bunların yanı sıra tiyatro oyunculuğu yapan Yıldırım, kamera karşısındaki ilk deneyimini ise 2011 senesinde The Film adlı sinema filmi ile yaşamıştır. Bu filmde Kerem karakterine hayat vermiş ve büyük ilgi çekmiştir. Daha sonra Elde Var Hayat adlı dizinin kadrosunda yer almıştır. Baba Parası, Arif V 216, Ölümlü Dünya, Aile İşi, Karadayı, Yüz Yüze, Vicdan, İkimizin Yerine gibi başarılı projelerde yer almıştır. Son olarak 2021 senesinde İlginç Bazı Olaylar adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Anka filminin konusu

İlerleyen günlerde çekimlerine başlanacak olan film, oyuncu kadrosu ile büyük ilgi çekti. Filmin oyuncu kadrosu bilinse de konusuna ilişkin henüz bir bilgi elde edilmedi.