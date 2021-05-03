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Eşkiya Ömür öldü mü, diziden ayrıldı mı? Edho Ömür diziden çıktı mı, neden ayrıldı?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragmanında Ömür karakterinin vurulduğunu gören seyirciler Ömür karakteri öldü mü? Diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:41
Eşkiya Ömür öldü mü, diziden ayrıldı mı? Edho Ömür diziden çıktı mı, neden ayrıldı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 4 Mayıs günü ekrana gelecek olan bölümünün fragmanında Ömür’ün vurulduğunu gören izleyiciler Ömür öldü mü, diziden ayrılıyor mu sorusunu araştırmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür öldü mü?

4 Mayıs akşamında ATV ekranlarında yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin 193. Bölüm fragmanında Ömür’ün vurulduğu görüldü. Hamdi ve Yaman’ın yanında olan Ömür Façalı’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı akşamı ekrana gelecek olan 193. Bölümü ile birlikte Ömür Façalı’nın ölüp ölmediği belli olacak. Ömür’ün eşi olan Behzat Façalı’nın Ömür’ün diziden ayrılması ile birlikte Behzat’ın da diziye veda edip etmeyeceği belli olacak.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
EDHOömür
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