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Eşkıya Hamdi Baba kimdir? Gerçek adı nedir? Muhammed Cangören hakkında bilgiler

Bu sezonda salı akşamları izleyiciyi nefessiz bırakacak Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezon da yaşanacak olayları kadar diziye dahil olana yeni karakterleri ile de çok konuşuluyor. Bu sezonun en iddialı isimlerinden olan Hamdi Korkmaz herkes tarafından merak ediliyor. Hamdi Baba olarak da bilinen bu yeni karakter dizini sevenleri tarafından araştırılıyor.

24 Kasım 2020 Salı 07:07
Eşkıya Hamdi Baba kimdir? Gerçek adı nedir? Muhammed Cangören hakkında bilgiler
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Atv ekranlarında Salı geceleri fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin yeni sezonuyla bomba gibi başladı. Yeni sezonda kadrosuna birbirinden iddialı ve bir o kadrda popüler oyuncuları dahil etmeye başladı. Bu karakterlerden biriside deneyimli oyuncu Muhammed Cangören’in hayat verdiği Hamdi Korkmaz. Dizinin fanatikleri Hamdi korkmaz karakterini merak etmektedir5 yıldır salı akşamlarında ekranlarda taht kuran  dizide Yaman Korkmaz’ın babası Hamdi Baba karakteri dizide önemli değişimlere sebep olacak. Çakırbeyliler artık gücünü kaybetmeye başladı.


EDHO Hamdi Baba kimdir? Gerçek adı ne

Daha önce Çukur dizisinde Reşit karakteri ile dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi karakteri ile karşımıza çıkacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hamdi karakterini canlandıran Muhammed Cangören; 1951 tarihinde  Afganistan’da bulunan Mayısmana şehrinde dünyaya gelmiştir. Usta oyucu İkinci Bahar dizisinde Bekir Ağa rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Devamında “Berivan” dizisinde “Kara Duran” karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ancak ülke çapında tanınması “Kurtlar Vadisi” dizisinde Abuzer Kömürcü karakterine hayat vermiştir. Bundan sonra yer aldığı dizlerde izleyenler hep bu karakteri arar olmuştur. 

Muhammed Cangören’in yer aldığı diziler

·Şöhret

·Sıla

·Ay Lav Yu

·Sakarya Fırat

·Hayat Devam Ediyor

·O Hayat Benim

·Eski Köye Yeni Adet



Son Güncelleme: 24.11.2020 07:07
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Anahtar Kelimeler:
EDHODiziHamdi Baba
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