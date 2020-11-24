Eşkıya Hamdi Baba kimdir? Gerçek adı nedir? Muhammed Cangören hakkında bilgiler

Atv ekranlarında Salı geceleri fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsinin yeni sezonuyla bomba gibi başladı. Yeni sezonda kadrosuna birbirinden iddialı ve bir o kadrda popüler oyuncuları dahil etmeye başladı. Bu karakterlerden biriside deneyimli oyuncu Muhammed Cangören’in hayat verdiği Hamdi Korkmaz. Dizinin fanatikleri Hamdi korkmaz karakterini merak etmektedir5 yıldır salı akşamlarında ekranlarda taht kuran dizide Yaman Korkmaz’ın babası Hamdi Baba karakteri dizide önemli değişimlere sebep olacak. Çakırbeyliler artık gücünü kaybetmeye başladı.

EDHO Hamdi Baba kimdir? Gerçek adı ne

Daha önce Çukur dizisinde Reşit karakteri ile dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi karakteri ile karşımıza çıkacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hamdi karakterini canlandıran Muhammed Cangören; 1951 tarihinde Afganistan’da bulunan Mayısmana şehrinde dünyaya gelmiştir. Usta oyucu İkinci Bahar dizisinde Bekir Ağa rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Devamında “Berivan” dizisinde “Kara Duran” karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ancak ülke çapında tanınması “Kurtlar Vadisi” dizisinde Abuzer Kömürcü karakterine hayat vermiştir. Bundan sonra yer aldığı dizlerde izleyenler hep bu karakteri arar olmuştur.

Muhammed Cangören’in yer aldığı diziler

·Şöhret

·Sıla

·Ay Lav Yu

·Sakarya Fırat

·Hayat Devam Ediyor

·O Hayat Benim