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Eşkıya filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Usta oyuncu Şener Şen’i başrolünde yer aldığı Eşkıya filmi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Türk sinemasında bir devrin başlangıcı olarak filmin yönetmenliğini Yavuz Turgul üstlenmiştir. İzleyiciler gişe rekorları kıran filmin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:32
Eşkıya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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1996 yapımı Eşkıya filmi yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yavuz Turgul’un senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği filmde, usta oyuncu Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerde yer alıyor. Vizyona girdiği dönemde 2 milyondan fazla kişinin izlediği ve gişede rekor kıran film Türk sinema tarihinin en değerli yapımlarından biri olarak gösteriliyor.


Film aynı zamanda usta oyuncu Şener Şen’in yakın tarihte oynadığı bir film olması nedeniyle de oldukça dikkat çekiyor. Şener Şen bu filmden önce yer aldığı yapımlar gençlik yıllarına dayanıyor. Filmde Şener Şen ve Uğur Yücel’in yanı sıra Şermin Hürmeniç ve Yeşim Salkım da yer alıyor.

Eşkıya filmi konusu

Filmde 35 yıl önce Cudi dağlarında eşkıyalık yapan bir grubun jandarmalar tarafından yakalandıktan sonra hapse girmeleriyle başlayan olaylar anlatılır. Yakalanan gruptaki kişilerin bazıları hastalık, bazıları ise hapisteki tartışmalar sonu hayatını kaybeder. Ancak bir kişi hayatta kalır ve 35 sene sonra serbest kalır. Bu kişi Barandır. Baran 35 yılın ardından köyüne gider ancak köy sular altında kalmıştır. Bu sırada Baran yıllardır kendisinden saklanan gerçeği öğrenir. Baran hapse girmesinin nedenini öğrenir. Baranın hapse girmesine en yakın arkadaşı neden olmuştur. Baran intikamını almak için İstanbul’a gelir. Baran’a ihanet eden arkadaşı Berfo’dur. Berfo aynı zamanda Baran’ın çocukluk aşkı Keje ile beraber İstanbul’a kaçmıştır.

Baran İstanbul’a gelirken trende Cumali ile tanışır. Cumali Beyoğlu sokaklarında büyümüş ve kumari pavyon uyuşturucu hayatını yakından tanıyan biridir. Baran intikamının peşine düştüğü bu yolda Cumali’nin de koruyucusu olur.



Son Güncelleme: 14.09.2020 18:32
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Anahtar Kelimeler:
EşkıyaŞener ŞenYavuz Turgul
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