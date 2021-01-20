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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya diziye veda etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaprak dökümü. Dizinin sevilen karakterlerinden Hayriye Ana öldü. Hayriye Ana karakterine hayat veren Sabina Toziya diziye veda etti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:48
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya diziye veda etti
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana karakterine hayat veren Sabina Toziya diziden ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu. Yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılacağı bildirildi.

Sabina Toziya’nın beyninde tümör olduğu ve tedavi nedeniyle diziden ayrılacağı açıklanırken, dizide Hayriye Ana karakteri ölerek senaryodan çıkarıldı. Dizinin yayınlanan 179.bölümünde Hayriye Ana’nın ölüm haberi geldi ve böylece Sabina Toziya diziye veda etmiş oldu.

Sabina Toziya kimdir?

1946 yılında Üsküp’te dünyaya gelen Sabina Toziya daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer almış ve dikkat çekmişti. Usta oyuncu son olarak EDHO’da Hızır Çakırbeyli’nin annesi Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırıyordu.



Son Güncelleme: 20.01.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
EDHOHayriye AnaATVDizi
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