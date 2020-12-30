İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Avukat Ebru karakterinin Fethi tarafından tutulduğu ve onun için çalıştığı ortaya çıktı. Çakırbeyli ailesinin arkasından iş çeviren Avukat Ebru'nun hain çıkması seyircileri şaşırttı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizide avukat Ebru’nun Çakırbeyli ailesine ihanet etmesi izleyicileri şaşırttı.

Dilşad Şimşek’in canlandırdığı Avukat Ebru karakterinin Çakırbeyli ailesinin arkasından iş çevirmesi ve aslında Fethi’nin adamı çıkması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Dilşad Şimşek Kimdir?

1980 yılında Norveç’te doğan Dilşad Şimşek 13 yaşında Türkiye’ye taşınmıştır. Önce İzmir’e ardından İstanbul’a yerleşen Şimşek, il olarak reklamcılıkla uğraşmıştır. Ardından BKM’de çalışan Şimşek Çok Güzel Hareketler Bunlar programında da görev almıştır. 2011 yılında Bedran Güzel ile evlenen güzel oyuncunun evliliği 2017 yılında bitmiştir.

Dilşad Şimşek Rol Aldığı Yapımlar

Gün Akşam Oldu

Esir Şehrin Gözyaşları

Sana Bir Sır Vereceğim

Kertenkele

Mutluluk Zamanı

Öldür Beni Sevgilim

 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz



Son Güncelleme: 30.12.2020 00:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EDHOAvukatebruDilşadşimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!

Popüler Haberler

2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
AGİ hangi durumlarda ve şartlarda verilir, alınır? 2020 Asgari geçim indirimi hangi hallerde kesilir?
Mazeret izni ücretli mi, ücretsiz mi? 2020 Mazeret izni ücretten kesilir mi?
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmek anlamı, tabiri nedir?
E-devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 30 Aralık 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanalların yayın akışları 30 Ağustos Cuma - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos hakkında bilgiler
Netflix’de hangi salgın temalı filmleri var? Gündeme uygun en iyi en ünlü salgın filmleri neler? Hangi salgın filmi hangi salgını anlatıyor
Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Fox TV Savaşçı 5. sezon için heyecanlandıran fragman
ALES 2020 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES Sınav tarihi takvimi
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin tabirleri ve yorumları
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 30 Aralık 2020 Çarşamba
Emekli maaş müşterilerine PTT Bank’tan 36 ay taksitli 80.000 TL'ye kadar kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.