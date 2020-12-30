Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizide avukat Ebru’nun Çakırbeyli ailesine ihanet etmesi izleyicileri şaşırttı.

Dilşad Şimşek’in canlandırdığı Avukat Ebru karakterinin Çakırbeyli ailesinin arkasından iş çevirmesi ve aslında Fethi’nin adamı çıkması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Dilşad Şimşek Kimdir?

1980 yılında Norveç’te doğan Dilşad Şimşek 13 yaşında Türkiye’ye taşınmıştır. Önce İzmir’e ardından İstanbul’a yerleşen Şimşek, il olarak reklamcılıkla uğraşmıştır. Ardından BKM’de çalışan Şimşek Çok Güzel Hareketler Bunlar programında da görev almıştır. 2011 yılında Bedran Güzel ile evlenen güzel oyuncunun evliliği 2017 yılında bitmiştir.

Dilşad Şimşek Rol Aldığı Yapımlar

Gün Akşam Oldu

Esir Şehrin Gözyaşları

Sana Bir Sır Vereceğim

Kertenkele

Mutluluk Zamanı

Öldür Beni Sevgilim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz