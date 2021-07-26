Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bir kişi daha eksildi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da oyuncu kadrosu revizyonu tüm hızıyla sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosundan son olarak Ozan Akbaba ayrılmıştı. Yunus Emre Yıldırımer’in de diziden ayrılacağı açıklandı.

Yeni sezonun çekimlerine yakında başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yaşanan yaprak dökümü gündemde daha uzun süre kalacak gibi görünüyor. Yapımda İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziye veda ettiğini açıklamıştı. Akbaba yeni bir projede yer alacağı için diziden ayrıldığını açıklamıştı.

Alparslan Çakırbeyli karakteriyle büyük bir beğeni kazananan Yunus Emre Yıldırımer de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a veda etti. Hayranları bu vedaya oldukça üzüldü. Çünkü dizinin hikayesinde kritik öneme sahip isimlerden bir tanesiydi.

Yeni sezonda bu ikilinin karakterlerinin dizide öldürülerek kadrodan çıkarılması bekleniyor.