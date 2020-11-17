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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan Pelin Akil kimdir? Bahar karakteri kimdir?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan Pelin Akil kimdir? Bahar karakteri kimdir? haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 17 Kasım 2020 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 19:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan Pelin Akil kimdir? Bahar karakteri kimdir?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz Bahar Karakteri

6 Ekim Salı günü yeni sezonda tekrar ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve yeni oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak. Bahar'ın rolü, dizinin yeni sezonundaki en ilgi çekici karakterlerden biridir. Dizinin karakteri net olmasa da sadece Tufan'ın eşi olduğu biliniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz Bahar Kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği dizinin yeni sezonun da ATV ekranında yeni oyuncular izleyici ile buluşacak. Pek çok izleyicinin dikkatini çeken dizide başarılı oyuncumuz Pelin Akil rol alacak. Şimdi de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Bahar karakterine hayat verecek olan Pelin Akil'ı tanıyalım.

Pelin Akil Kimdir?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 4 sezon süren Arka Sıradakiler dizisinde oynadığı Zehra rolü ile tatmıştır.

Pelin Akiıl’ın Rol Aldığı Diziler

2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz (Bahar)

2018 – Bittin Sen (Pelin)

2017 – Damat (Ayşe)

2017 – Keşif (Semiha)

2017 – Deli Aşk (Neşe)


2016  – Aile İşi (Müjde)

2015 –  Ne Münasebet (Nil)

2015 – Saklı (Elif)

2014 – Aşktan Kaçılmaz Yasemin

2014 – Kızılelma (Zeynep Gevher)

2013 – İnadına Yaşamak (Sedef)

2013 – Su ve Ateş (Nupelda)

2013 – Osmanlı Tokadı (Irmak Güzel)

2012 – Suskunlar (Nisan)

2012 – Seksenler (Seçil)

2011 – Kurt Kanunu Ballı (Naciye)

2007- Arka Sıradakiler (Zehra)

Pelin Akil Resmi Sosyal Medya Hesabı

Pelin Akıl resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan güzel oyuncularımızdan biridir. Performans dünyasındaki başarısı ve güzelliği nedeniyle çok sayıda insanı kendine çekti. Pelin Akil'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 2888 gönderi ve 2,5 milyondan fazla takipçisi var. Sık sık gönderi paylaşıyor ve takipçi sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Pelin Akil'ın resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @pelinakil



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:30
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Pelin AkilDiziEDHO
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