İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan Gökhan Akteke Kimdir? Rıfkı karakteri kimdir?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan Gökhan Akteke Kimdir? Rıfkı karakteri kimdir? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 20 Ekim 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 19:16
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan Gökhan Akteke Kimdir? Rıfkı karakteri kimdir?
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı:

Yeni sezonu ile 6 Ekim tarihinde ekranlara gelecek. Yeni sezonuna ATV ile devam edecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosu yaptığı yeni alımları ile izleyicinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni sezonu ile birlikte gelecek olan karakterlerden biride Rıfkı adlı karakterdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı Karakteri:

ATV’ nin sevilen dizisi yeni sezonu ile izleyici kitlesi ile tekrar buluşuyor. Yeni katılan Rıfkı karakteri ise Gökhan Akteke tarafından oynanacak. Henüz daha Rıfkı Hakkında net bilgilere sahip değiliz, yani Rıfkı’ nın hangi taraftan olacağı bilinmemektedir.

Gökhan Akteke:

1988 senesinde Kütahya’ da gözlerini açmıştır. Lise hayatını Kütahya’ da geçirmiş ve kendisi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden diplomasını almıştır. Dizi hayatına başlamadan önce bir çok reklamda oynamıştır. Oyuncunun sosyal medya adresi ise: @aktekegokhan Oyuncunun daha önceden bulunduğu projeler ise:

*Çukur dizisinde,


*Karadayı dizisinde,

*Diriliş Ertuğrul dizisinde,

*Kara Para Aşk dizisinde,

*Paramparça dizisinde,

*Baba Candır adlı dizide.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz OyuncularıEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları|Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?

Popüler Haberler

Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Günlük burç yorumları 21 Ekim 2020 Çarşamba Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Çocukluk dizi oyuncusu Hanife kimdir? Nihal Menzil hakkında bilgiler
Hem Kadın Hem Anne Programı başvuru formu ve iletişim bilgileri
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan hakkında bilgiler
ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? Ali Sürmeli geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gerçek adı nedir? Yavuz Sepetçi hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Uğur Uzunel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisindeki Canan karakteri Kimdir? Feri Baycu Güler dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
SSK, SGK toptan geri ödeme nedir? SGK toptan ödemeden kimler yararlanabilir?
Tatlım Tatlım filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Tatlım Tatlım filmi konusu ve oyuncuları
0.99 faiz oranı ile konut kredisi veren bankalar ve geri ödeme şartları
The Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncuları
İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisi
İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman final yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde final sebebi ne?
Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2020
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Can Aktaş oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer doğum tarihi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ne? Leyla Feray oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.