İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezon Finali Özeti!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok soru işareti ile sezon finali yapan dizinin yeni sezonu ile izleyicileri yine ekran başına kilitlemesi bekleniyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:55
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezon Finali Özeti!
Takip Et:

Atv ekranlarında yayınlandığı günden itibaren izleyiciler tarafından severek takip edilen dizi Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz korona virüs sürecinden dolayı 165. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Bol aksiyon bulunan ve tansiyonun hiç düşmediği dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Çarpıcı bir sezon finali ile izleyicileri merak içerisinde bırakan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon ile birlikte izleyicilerin akıllarındaki bütün soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin sezon finalinde Feyyaz gizemli bir şekilde sonunun geldiğini fark etmişti.


Dizinin yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Eylül ayı itibariyle Atv’nin yeni yayın sezonuna başlaması ile birlikte dizinin kaldığı yerden devam edeceği düşünülüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm özeti

Sezon finali ile ekrana gelen dizide Hızır güvendiği insanlar tarafından ihanete uğramıştı. Masa dışına itilen Hızır’a en büyük darbeyi Feyyaz vurmuş oldu. Masanın gücünü eline almak isteyen Feyyaz, bu olaylardan sonra Alparslan ve Hızır’ı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Masaya yalan bilgi sunacak olan Feyyaz, bu bilgi ile bir araya gelmiş tüm masa üyelerini öldürmeyi planlamıştır. Feyyaz’ın planları istediği gibi gitmezken, Hızır dostlarına olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Bu nedenle Façalı ve Çakırbeyli aileleri arası açılmıştır. Hızır bu ihanetin ardından yaptığı planlar ile Alparslan’ı öldürmek isteyen Feyyaz’ın sonunu hazırlamıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz genel hikaye

Türkiye’de güç sahibi olan ailelerin başında gelen Çakırbeyli ailesinin hayatına odaklanan dizide, ailenin Avrupa ile olan çatışmaları ve liderlik savaşları ele alınmaktadır. Ailenin amacı dış güçlerin sömürüsünden kurtulmaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları

Oktay Kaynarca’nın başrolünde bulunduğu dizide birbirinden ünlü isim bulunmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sabina Toziya gibi isimlerin yanı sıra birçok dizi tarihine damga vurmuş isim bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Varlık vergisi yasası nedir? 2020 Varlık vergisinin özellikleri ve amacı
Uçankuş TV Eşimin Zevki jürileri ve sunucusu belli oldu. İşte Damla Ersubaşı hakkında bilgiler
Pandemi Süreci Hizmet Borçlanması Olarak Dahil Edilecek Mi?
Güz Masalı ne zaman final yapacak? Güz Masalı final tarihi belli oldu
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezon Finali Özeti!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölümünde Neler Yaşandı? Dizinin Yeni Sezon Tarihi!
Kuruluş Osman 27. Bölüm! Sezon Finali Özeti ve Yeni Sezon Detayları
Öğretmen Dizisi Yeni Sezon Yayın Tarihi! 5. Bölüm Ne Zaman?
Star TV'nin yeni yapımı Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak
Hayalet Dayı filminin konusu nedir? Hayalet Dayı filmi konusu ve oyuncuları
Asuman'la Sevgili Dünürüm Show TV başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Çukur dizisi nerede çekiliyor? Çukurun dizisi çekildiği yer ve çekim yeri
Bloke teminatlı kredi kartı veren bankalar hangileridir? nasıl alınır?
Turk Telekom 10 GB bedava internet nasıl alınır? Türk Telekom bedava intenet paketi işlemleri
Polis Özel Harekat başvurusu nasıl yapılır? PÖH başvuru şartları
Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!
Halkbank personel alımı başvuru tarihini ve sınav detaylarını açıkladı
Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları
Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu? Payitaht Abdülhamid son bölümde yaşananlar
Adalet Bakanlığı memur personel alım ilanları yayınlandı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.