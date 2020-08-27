Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezon Finali Özeti!

Atv ekranlarında yayınlandığı günden itibaren izleyiciler tarafından severek takip edilen dizi Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz korona virüs sürecinden dolayı 165. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Bol aksiyon bulunan ve tansiyonun hiç düşmediği dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Çarpıcı bir sezon finali ile izleyicileri merak içerisinde bırakan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon ile birlikte izleyicilerin akıllarındaki bütün soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin sezon finalinde Feyyaz gizemli bir şekilde sonunun geldiğini fark etmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm özeti

Dizinin yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Eylül ayı itibariyle Atv’nin yeni yayın sezonuna başlaması ile birlikte dizinin kaldığı yerden devam edeceği düşünülüyor.

Sezon finali ile ekrana gelen dizide Hızır güvendiği insanlar tarafından ihanete uğramıştı. Masa dışına itilen Hızır’a en büyük darbeyi Feyyaz vurmuş oldu. Masanın gücünü eline almak isteyen Feyyaz, bu olaylardan sonra Alparslan ve Hızır’ı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Masaya yalan bilgi sunacak olan Feyyaz, bu bilgi ile bir araya gelmiş tüm masa üyelerini öldürmeyi planlamıştır. Feyyaz’ın planları istediği gibi gitmezken, Hızır dostlarına olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Bu nedenle Façalı ve Çakırbeyli aileleri arası açılmıştır. Hızır bu ihanetin ardından yaptığı planlar ile Alparslan’ı öldürmek isteyen Feyyaz’ın sonunu hazırlamıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz genel hikaye

Türkiye’de güç sahibi olan ailelerin başında gelen Çakırbeyli ailesinin hayatına odaklanan dizide, ailenin Avrupa ile olan çatışmaları ve liderlik savaşları ele alınmaktadır. Ailenin amacı dış güçlerin sömürüsünden kurtulmaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları

Oktay Kaynarca’nın başrolünde bulunduğu dizide birbirinden ünlü isim bulunmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sabina Toziya gibi isimlerin yanı sıra birçok dizi tarihine damga vurmuş isim bulunmaktadır.