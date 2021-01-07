Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler? Diziden ayrılacak isimler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda pek çok yeni isim diziye dahil oluyor ve diziden de bazı isimler veda ediyor. Peki yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alacak isimler kimler?

Muhammed Cangören (Hamdi)

1951 yılında Afganistan’da dünyaya gelen Cangören, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dışında Sakarya Fırat dizisinde rol almıştır.

Alp Özgür Yaşin (Seko)

1985 yılında İstanbul’da doğan Alp Özgür Yaşin, Bir Zamanlar Çukurova, Kurtlar Vadisi ve Karadayı dizilerinde rol almıştır.

Engin Benli (Yaman)

1970 doğumlu olan Engin Benli, Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Engin Belli Kanıt dizisindeki başrolü ile tanınmaktadır.

Adnan Biricik (Cihan Bey)

1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Adnan Biricik, Ankara Devlet Konservatuvarını bitirmiştir. Daha önce de Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almıştır.

Hakan Atalay (Kaya)

1982 yılında Artvin’de dünyaya gelen Atalay, Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü bitirmiştir. Gülperi ve Tehlikeli Karım dizilerinde yer almıştır.

Kürşat Demir (Kubilay)

Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Pelin Akil (Bahar Sincanlı)

1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pelin Akil’in rol aldığı ilk yapım Arka Sıradakiler dizisidir. Bunun yanı sıra Kızıl Elma, Seksenler, Çember ve Ne Münasebet yapımlarında yer almıştır.

Ünal Silver (İdris Ağa)

1948 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ünal Silver, Tövbeler Olsun, Diriliş Ertuğrul, Kuzey Güner ve Poyraz Karayel gibi pek çok dizide yer almıştır.

Gökhan Akteke (Rıfkı)

1988 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Akteke, Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro okumuştur. Karadayı, Paramparça, Çukur ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol almıştır.

Gizem Arıkan (Didem Façalı)

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Gizem Arıkan’ın rol aldığı ilk yapım Organik Aşk filmidir. Ayrıca Aşkın 5 Hali isimli bir belgeselde ve Çocuktan Al Haberi programlarında yer almıştır.

Erol Babaoğlu (Yavuz)

1984 yılında dünyaya gelen Babaoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Öner Ateş (Cevat)

1992 yılında dünyaya gelen Ateş, Bakırköy Beledite Tiyatro’sunda görev almıştır. Afilli Aşk dizisinde rol almıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Yeni Sezonunda Ayrılan Oyuncular

Kenan Çoban (Fahri)

Mert Öğüt (Faruk)

Selin Işık (Özlem)