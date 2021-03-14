Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm var mı, yok mu, neden yayınlanmadı? 16 Mart 2021 Salı EDHO 186. bölüm fragmanı neden yok, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu haftaki tanıtımı neden yayınlanmadı. Merakla beklenen dizinin tanıtımı gelmeyince hayranları endişelenmeye başladı. 16 Mart Salı akşamı yayınlanacak olan bölümün tanıtımı henüz yayınlanmadı ve bu yüzden Edho çekimlere ara mı verdi sorusu çokça aratıldı. İşte sorunun cevabı…

EDHO 186. Bölüm tanıtımı neden yok?

16 Mart Salı akşamı yayınlanması beklenen dizinin tanıtımı hala yayınlanmış değil. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Baran Özçaylan oturmaktadır. Sevilen dizinin tanıtımı beklenirken ne olduğu konusu da merak uyandırıyor.

EDHO’nun yeni bölümü bu hafta yok mu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve çokça hayranının bulunduğu dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yeni bölüm yayınlamayacak. EDHO’nun yerine yayın akışında Beşiktaş-Başakşehir maçı yayınlanacağı görüldü. Bu olayın ardından dizinin hayranları sosyal medya üzerinden ATV’ye sitem yağdırdı. Çok güzel ilerleyen EDHO’nun bölüm aksaklığı yaşayarak reytinglerinde düşme görüleceği öngörülüyor.

EDHO 186. bölümde kimler veda edecek?

EDHO’nun yeni bölümünde bir Korkmaz’ın daha öldüğünü görüyoruz. Alpaslan Çakırbeyli’nin alacak olduğu intikamla birlikte Selman Korkmaz bu bölümde diziden ayrılacak. Ayrıca, Hamdi Korkmaz’ın da diziden ayrılacağını öğrendik. Hamdi Korkmaz Çukur dizisinde oynamak için bir süre EDHO’da olmayacak.

Yusuf Çakırbeyli dönüyor mu?

Yayınlanacak olan 186. Bölümde Çakırbeyli’nin sahneleri artıyor ve Yusuf Çakırbeyli Doğan Baba çıkacak. Doğan Baba’nın Yusuf Çakırbeyli olduğu öğrendikten sonra sezonun biteceği düşünülüyor.

İshak intikam peşinde

Korkmazların diziye veda etmesiyle birlikte 186. Bölümün son sahnesinde İshak’ın intikam alacağı ve Enişte’nin vurulacağı düşünülüyor. Ancak bu sahnenin 186’da mı yoksa 187’de mi görüleceği belirli değil.

Oktay Kaynarca tatilde

Sete bir hafta ara verilmesiyle birlikte EDHO’nun Hızır’ı olan Oktay Kaynarca tatile çıktı. Bodrumda tatile başlayan Kaynarca “Siz isteseniz yeni bölüm yayınlanır” diye aktardı.

