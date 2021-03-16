Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? ATV EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının her bölümünde aksiyonla dolu ve farklı bir temaya sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarını üzen bir haber verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 186. bölüm fragmanı bekleyenleri şok etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yok!

Bu hafta 16 Mart Salı günü yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fragmanı henüz ekranlarda yer almadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta ATV ekranlarında yayınlanacak mı sorusu şüphe uyandırdı!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayında olmayacağı açıklandı. EDHO yerine ATV yayın akışında değişiklikler yapıldı! Oyuncular arasında Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Hüseyin Avni Danyal, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer’in bulunduğu dizinin yönetmen koltuğundaysa Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın bulunmaktadır. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin fragmanının bile yayınlanmaması herkesi şaşkınlığa uğrattı. İzleyiciler bunun gelecekte olabilecek bir şeyin göstergesi olup olmadığı hakkında konuşmaya çoktan başladı.

Sosyal Medyadan tepki!

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının 16 Mart Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine yayınlanacağı açıklandı. Bu açıklamaların ardından izleyiciler ve hayranları tepkilerini sosyal medyada gösterdi.