Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler olmuştu?
Hızır Çakırbeyli’nin eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesi sonucu, Hızır Çakırbeyli intikam almak için harekete geçti. Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olan kişileri bulmak için çaba harcayan Hızır Çakırbeyli, Ceylan’ın ölmeden önce attığı adımların peşine düşer. Ceylan’ı öldürenler ise Hızır’ı da öldürmek için harekete geçer ve Hızır’ı tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli av mı olacak yoksa avcı mı olacak buna kendisi karar verecek.
Son Güncelleme: 06.04.2021 16:54