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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?

ATV’de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Salı günleri izleyici ile buluşan dizi, bu akşam 189. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte, izleyicinin kafasında Tuncay ölüyor mu sorusu belirdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu? İşte detaylar...

06 Nisan 2021 Salı 16:54
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?
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ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, 189. bölümü ile ekranlara gelecek. 189. bölümün fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, izleyicinin kafasında Tuncay ölüyor mu sorusu ortaya çıktı. Bu sorunun cevabı, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ortaya çıkacak. Tuncay’ın ölüp ölmediği ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler olmuştu?

Hızır Çakırbeyli’nin eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesi sonucu, Hızır Çakırbeyli intikam almak için harekete geçti. Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olan kişileri bulmak için çaba harcayan Hızır Çakırbeyli, Ceylan’ın ölmeden önce attığı adımların peşine düşer. Ceylan’ı öldürenler ise Hızır’ı da öldürmek için harekete geçer ve Hızır’ı tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli av mı olacak yoksa avcı mı olacak buna kendisi karar verecek.




Son Güncelleme: 06.04.2021 16:54
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Anahtar Kelimeler:
ATVEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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