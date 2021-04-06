Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler olmuştu?

ekranlarında izleyici ile buluşandizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, 189. bölümü ile ekranlara gelecek. 189. bölümün fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, izleyicinin kafasında Tuncay ölüyor mu sorusu ortaya çıktı. Bu sorunun cevabı, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ortaya çıkacak. Tuncay’ın ölüp ölmediği ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Hızır Çakırbeyli’nin eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesi sonucu, Hızır Çakırbeyli intikam almak için harekete geçti. Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olan kişileri bulmak için çaba harcayan Hızır Çakırbeyli, Ceylan’ın ölmeden önce attığı adımların peşine düşer. Ceylan’ı öldürenler ise Hızır’ı da öldürmek için harekete geçer ve Hızır’ı tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli av mı olacak yoksa avcı mı olacak buna kendisi karar verecek.