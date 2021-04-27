Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi öldü mü, ölüyor mu? EDHO Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

Türk televizyonlarının en çok sevilen seyredilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şok bir gelişme yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizide yayınlandığı ilk bölümden itibaren kendine özgü bir hayran kitlesi yarattı.

Yaşanan olaylar ve güncel ülke meselelerine dair senaryoların olduğu dizi eski kurtlar vadisi ve kurtlar vadisi pusu ekibinden olşmuştu. Kurtlar Vadisi dizisinden oldukça transfer yapılması dizinin izlenenirlğini artırdı.

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş edindiği kulisleri habere dökerek şu bilgileri verdi. Altıncı sezonuna devam eden dizi hafta içi salı akşamlarına adeta damga vuruyor. Yeni bölümde tipi rolüne can veren Savaş Özdemir Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisine veda edecek.

1970 senesinde hayata gözlerini açan ünlü oyuncu İstanbul'da doğdu. 1991 senesinde İzmir Eşref Paşa lisesinde tahsilini tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümününe giriş yaptı. Buradan mezun olduktan sonra devlet tiyatrolarında görev aldı birçok oyunda boy gösterdi. Birçok dizide yer alan oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de rol almıştı.