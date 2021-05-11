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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde şok eden ayrılık!

ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölümü ile sezon finali yapmaya hazırlanırken finalde izleyenleri şok edecek bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Haşmet Façalı karaketerini oynayan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp diziden ayrılıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 19:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde şok eden ayrılık!
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın(EDHO) sezon finali yapacağı tarih ortaya çıktı. Dizi 200.bölümü ile altıncı sezonunu tamamlayacak.

Yedinci sezonda da ekranlarda olacak dizide bir ayrılık yaşanacak. Dizide Haşmet Façalı karaketerini oynayan Turgut Tunçalp diziye veda edecek.

Turgut Tunçalp kimdir?

12 Mayıs 1976 senesinde Sakarya’da dünyaya gelen Turgut Tunçalp, Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimleri aldı. Pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Tunçalp 2013 senesinde “Merhamet”, 2014 senesinde “Kaçak”, 2015 senesinde “Diriliş: Ertuğrul ” gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Şimdiler de ise EDHO dizisinde oynamaktadır.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Turgut TunçalpEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazHaşmet FaçalıATVEDHO
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