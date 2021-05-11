Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde şok eden ayrılık!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın(EDHO) sezon finali yapacağı tarih ortaya çıktı. Dizi 200.bölümü ile altıncı sezonunu tamamlayacak.

Yedinci sezonda da ekranlarda olacak dizide bir ayrılık yaşanacak. Dizidekaraketerini oynayandiziye veda edecek.

Turgut Tunçalp kimdir?

12 Mayıs 1976 senesinde Sakarya’da dünyaya gelen Turgut Tunçalp, Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimleri aldı. Pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Tunçalp 2013 senesinde “Merhamet”, 2014 senesinde “Kaçak”, 2015 senesinde “Diriliş: Ertuğrul ” gibi başarılı yapımlarda yer aldı. Şimdiler de ise EDHO dizisinde oynamaktadır.