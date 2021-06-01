Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman ? EDHO sezon finali tarihi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini almaktadır. Dizinin başrolünde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ile Yunus Emre Yıldırımer yer almaktadır. 6 sezon boyunca ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finali ne zaman?

EDHO sezon finali

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200.bölümde sezon finali yapmayı planlanmaktadır. 200. bölüm 22 Haziran Salı günü tarihine denk gelmektedir. Dizinin en son 196 bölümü ekranlara geldi. 196.bölümde Hızır Ali ve Didem, düğünün ardından korkunç bir saldırıya uğradı. Didem bu saldırıda öldü. Hızır Ali, bu ölümün ardından şoka girmiştir. Kızının intikamını almak isteyen Haşmet Façalı da öldürülmüştü. Dizi 4 bölümün ardından sezon finali yapacak.