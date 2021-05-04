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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezai kimdir? Gerçek adı ne? Özgür Dağ hakkında bilgiler

Ekranların en çok izlenen diziler arasında bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Sezai karakteri merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezai gerçekte kimdir sorusunun yanıtları aranıyor. Özgür Dağ kimdir, nereli, kaç yaşında evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

04 Mayıs 2021 Salı 20:14
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezai kimdir? Gerçek adı ne? Özgür Dağ hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en çok merak edilen konular arasında ise başarılı oyuncu kadrosu yer alıyor.

Ekranların en çok izlenen diziler arasında bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Sezai karakteri merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezai gerçekte kimdir sorusunun yanıtları aranıyor. Özgür Dağ kimdir, nereli, kaç yaşında evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Özgür Dağ Kimdir?

Dizinin başarılı karakterleri arasında yer alan Sezai karakterini oynayan Özgür Dağ, şu an 50 yaşını geçirmektedir. Kendisi 20 Ocak 1971 yılında dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce ve Rusça bilmektedir. Rusya’da Gorki Üniversitesi’nde Tiyatro bölümü okudu.




Son Güncelleme: 04.05.2021 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Özgür DağSezai
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