Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şefik kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Zeren hakkında bilgiler

ATV ekranlarının herkes tarafından ilgiyle ve heyecanla izlenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi gerek konusuyla gerek oyuncularıyla gündem konusu olmaya devam ediyor. İzleyiciler Diziye yeni katılan Şefik karakterinin kim olduğunu ve onu canlandıran oyuncu Mustafa Zeren’in hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Şefik karakteri kimdir?

2021 yılının Mayıs ayında final yapma kararı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisi kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Mayıs ayı itibari ile kadroya Şefik karakteri ile genç oyuncu Mustafa Zeren dahil olacak. Hikayesi şimdiden merak edilen Şefik karakteri için Mustafa Zeren de heyecanlı. Herkes tarafından merakla Mustafa Zeren’in kim olduğu araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şefik karakteri zorlu bir mafya babası oğlu olarak karşımıza çıkacak. Çakırbeyli ailesinin babasını öldürdüğü Şefik’in tek bir hedefi vardır; İlyas’ın ailesini yok etmek ve İlyas’a pardon demek.

Mustafa Zeren kimdir?

Aypi ajansın oyuncularından olan Mustafa Zeren 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 33 yaşının içinde olan Zeren, 185 cm boyunda ve 85 kg ağırlığındadır. Mustafa Zeren, Yasak Elma, 50M2 ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi gibi önemli yapımlarda küçük rollerde yer almıştır. Asıl oyunculuk kariyerini tiyatro sahnelerinde geliştiren Mustafa Zeren, at binmeyi biliyor ve oldukça sevmektedir. Siyah ve dalgalı saçlara sahip olan yakışıklı oyuncu Mustafa Zeren, 2021 yılı içerisinde intenet dizisi olan Terapist adlı dizide oyunculuk yapmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna yeni katılacak olan Mustafa Zeren Şefik karakteriyle ekranlarda yer alacaktır. Dizide Çakırbeyli ailesi tarafından öldürülecek olan Şefik karakteri ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacaktır.