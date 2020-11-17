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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke’nin yer aldığı diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke’nin yer aldığı diziler ile ilgili yeni ayrıntılar 17 Kasım 2020 Salı tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 17 Kasım 2020 gününe ait Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke’nin yer aldığı diziler hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 19:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke’nin yer aldığı diziler
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı:

Yeni sezonu ile 6 Ekim tarihinde ekranlara gelecek. Yeni sezonuna ATV ile devam edecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosu yaptığı yeni alımları ile izleyicinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni sezonu ile birlikte gelecek olan karakterlerden biride Rıfkı adlı karakterdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı Karakteri:

ATV’ nin sevilen dizisi yeni sezonu ile izleyici kitlesi ile tekrar buluşuyor. Yeni katılan Rıfkı karakteri ise Gökhan Akteke tarafından oynanacak. Henüz daha Rıfkı Hakkında net bilgilere sahip değiliz, yani Rıfkı’ nın hangi taraftan olacağı bilinmemektedir.

Gökhan Akteke:

1988 senesinde Kütahya’ da gözlerini açmıştır. Lise hayatını Kütahya’ da geçirmiş ve kendisi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden diplomasını almıştır. Dizi hayatına başlamadan önce bir çok reklamda oynamıştır. Oyuncunun sosyal medya adresi ise: @aktekegokhan Oyuncunun daha önceden bulunduğu projeler ise:

*Çukur dizisinde,


*Karadayı dizisinde,

*Diriliş Ertuğrul dizisinde,

*Kara Para Aşk dizisinde,

*Paramparça dizisinde,

*Baba Candır adlı dizide.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:15
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