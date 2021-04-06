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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

6 Nisan 2021 Salı gününün önemli manşetlerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

06 Nisan 2021 Salı 19:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı:

Yeni sezonu ile 6 Ekim tarihinde ekranlara gelecek. Yeni sezonuna ATV ile devam edecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosu yaptığı yeni alımları ile izleyicinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni sezonu ile birlikte gelecek olan karakterlerden biride Rıfkı adlı karakterdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı Karakteri:

ATV’ nin sevilen dizisi yeni sezonu ile izleyici kitlesi ile tekrar buluşuyor. Yeni katılan Rıfkı karakteri ise Gökhan Akteke tarafından oynanacak. Henüz daha Rıfkı Hakkında net bilgilere sahip değiliz, yani Rıfkı’ nın hangi taraftan olacağı bilinmemektedir.

Gökhan Akteke:

1988 senesinde Kütahya’ da gözlerini açmıştır. Lise hayatını Kütahya’ da geçirmiş ve kendisi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden diplomasını almıştır. Dizi hayatına başlamadan önce bir çok reklamda oynamıştır. Oyuncunun sosyal medya adresi ise: @aktekegokhan Oyuncunun daha önceden bulunduğu projeler ise:

*Çukur dizisinde,

*Karadayı dizisinde,

*Diriliş Ertuğrul dizisinde,

*Kara Para Aşk dizisinde,

*Paramparça dizisinde,

*Baba Candır adlı dizide.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 19:15
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