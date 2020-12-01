İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz
Son Dakika
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ne? Gökhan Akteke oynadığı diziler

Gündemde halen yer almaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ne? Gökhan Akteke oynadığı diziler haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 1 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 19:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ne? Gökhan Akteke oynadığı diziler
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı:

Yeni sezonu ile 6 Ekim tarihinde ekranlara gelecek. Yeni sezonuna ATV ile devam edecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosu yaptığı yeni alımları ile izleyicinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni sezonu ile birlikte gelecek olan karakterlerden biride Rıfkı adlı karakterdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı Karakteri:

ATV’ nin sevilen dizisi yeni sezonu ile izleyici kitlesi ile tekrar buluşuyor. Yeni katılan Rıfkı karakteri ise Gökhan Akteke tarafından oynanacak. Henüz daha Rıfkı Hakkında net bilgilere sahip değiliz, yani Rıfkı’ nın hangi taraftan olacağı bilinmemektedir.

Gökhan Akteke:

1988 senesinde Kütahya’ da gözlerini açmıştır. Lise hayatını Kütahya’ da geçirmiş ve kendisi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden diplomasını almıştır. Dizi hayatına başlamadan önce bir çok reklamda oynamıştır. Oyuncunun sosyal medya adresi ise: @aktekegokhan Oyuncunun daha önceden bulunduğu projeler ise:

*Çukur dizisinde,

*Karadayı dizisinde,

*Diriliş Ertuğrul dizisinde,

*Kara Para Aşk dizisinde,

*Paramparça dizisinde,

*Baba Candır adlı dizide.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz OyuncularıEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları|Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

Hekimoğlu Aysel Hemşire karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Dilan Serinyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ne? Gökhan Akteke oynadığı diziler
1 Aralık 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 1 Aralık 2020 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden yer aldığı dizi ve film yapımları
Otomatik Bilgi Değişim sistemi nedir, ne işe yarar?
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Neriman kimdir? Gizem Katmer hakkında bilgiler
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
BİM aktüel ürünler 4 Aralık indirimli ürünler kataloğu
2020 Asgari ücret zammı görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Evden çalışanların yemek, yol ücreti tam ödenir mi? Evden çalışmaya devam eden çalışanın maaşında kesinti olur mu?
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Call Of Duty ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi fragmanı yayınlandı!
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
1 Aralık salı günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
MasterChef Evde profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol tarifi ve yapımı
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Aralık 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
Belediyede memur ne iş yapar? 2020 Belediye memur alımı nasıl oluyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.