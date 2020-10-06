İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke kimdir?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke kimdir? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 6 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

06 Ekim 2020 Salı 19:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke kimdir?
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı:

Yeni sezonu ile 6 Ekim tarihinde ekranlara gelecek. Yeni sezonuna ATV ile devam edecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosu yaptığı yeni alımları ile izleyicinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni sezonu ile birlikte gelecek olan karakterlerden biride Rıfkı adlı karakterdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı Karakteri:

ATV’ nin sevilen dizisi yeni sezonu ile izleyici kitlesi ile tekrar buluşuyor. Yeni katılan Rıfkı karakteri ise Gökhan Akteke tarafından oynanacak. Henüz daha Rıfkı Hakkında net bilgilere sahip değiliz, yani Rıfkı’ nın hangi taraftan olacağı bilinmemektedir.

Gökhan Akteke:

1988 senesinde Kütahya’ da gözlerini açmıştır. Lise hayatını Kütahya’ da geçirmiş ve kendisi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden diplomasını almıştır. Dizi hayatına başlamadan önce bir çok reklamda oynamıştır. Oyuncunun sosyal medya adresi ise: @aktekegokhan Oyuncunun daha önceden bulunduğu projeler ise:

*Çukur dizisinde,


*Karadayı dizisinde,

*Diriliş Ertuğrul dizisinde,

*Kara Para Aşk dizisinde,

*Paramparça dizisinde,

*Baba Candır adlı dizide.

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları|Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni SezonEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık!
Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık!
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine dahil oluyor!
Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine dahil oluyor!
MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı
MasterChef'te yer alan Sedat Yaman kimdir? Pasta Şefi Sedat Yaman'ın meslek hayatı

Popüler Haberler

Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir?
2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!
Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ekim 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Altın ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Ayta Sözeri kimdir? Benimle Söyle yarışması jurisi Ayta Sözeri hakkında bilgiler
Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri, maç saati ve maç canlı yayın kanalı
PlayStation 5 özellikleri açıklandı! PS 5 yenilikler ve özellikleri
Benim Tatlı Yalanım Aylin diziden ayrılacak mı?
Erkenci Kuş dizisi Başak Güroz kimdir? Oyuncunun rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Ömer kimdir, hastalığı nedir?
Engelli raporuyla nasıl erken emekli olunur? 2020 Erken emeklilik şartları
Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Menajerimi Ara Nejat karakterini kim canlandırıyor? Erol Ozan Ayhan kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.