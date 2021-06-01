İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakteri kimdir? Gökhan Akteke kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakteri kimdir? Gökhan Akteke kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 01.06.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 19:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakteri kimdir? Gökhan Akteke kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı:

Yeni sezonu ile 6 Ekim tarihinde ekranlara gelecek. Yeni sezonuna ATV ile devam edecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu kadrosu yaptığı yeni alımları ile izleyicinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizinin yeni sezonu ile birlikte gelecek olan karakterlerden biride Rıfkı adlı karakterdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı Karakteri:

ATV’ nin sevilen dizisi yeni sezonu ile izleyici kitlesi ile tekrar buluşuyor. Yeni katılan Rıfkı karakteri ise Gökhan Akteke tarafından oynanacak. Henüz daha Rıfkı Hakkında net bilgilere sahip değiliz, yani Rıfkı’ nın hangi taraftan olacağı bilinmemektedir.

Gökhan Akteke:

1988 senesinde Kütahya’ da gözlerini açmıştır. Lise hayatını Kütahya’ da geçirmiş ve kendisi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden diplomasını almıştır. Dizi hayatına başlamadan önce bir çok reklamda oynamıştır. Oyuncunun sosyal medya adresi ise: @aktekegokhan Oyuncunun daha önceden bulunduğu projeler ise:

*Çukur dizisinde,

*Karadayı dizisinde,

*Diriliş Ertuğrul dizisinde,

*Kara Para Aşk dizisinde,

*Paramparça dizisinde,

*Baba Candır adlı dizide.

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz OyuncularıEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları|Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı
Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı
Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı
Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı
Başlat filmi konusu nedir? Başlat filmi konusu ve oyuncuları kim? Başlat filmi ne zaman çekildi?
Başlat filmi konusu nedir? Başlat filmi konusu ve oyuncuları kim? Başlat filmi ne zaman çekildi?
Kanal 7 Aşk Yakar dizi konusu ve oyuncuları
Kanal 7 Aşk Yakar dizi konusu ve oyuncuları
Arzu Okay kimdir?
Arzu Okay kimdir?
Frederic Heidorn kimdir, kaç yaşında, nereli?
Frederic Heidorn kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisi Aysel Hemşire kimdir? Dilan Serinyel'in hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç?
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakteri kimdir? Gökhan Akteke kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden'in yer aldığı diziler
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı Fox TV dizi, film ve programları
Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı
Sony PlayStation Now Haziran 2021 bedava ücretsiz oyunları açıklandı
Kamu ve özel sektörde görevli Fizyoterapist maaşları ne kadardır? Fizyoterapist çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Maraşlı Dilara kimdir, gerçek adı nedir? Burcu Karakaya hakkında bilgiler
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Haziran 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
2021 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ne zaman, neden öldü?
Temmuz 2021 ayında memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Olası zam oranları belli oldu!
Masumlar Apartmanı dizisinin Neriman'ı Gizem Katmer'in hayat hikayesi!
Arzu Okay kimdir?
Deniz salyası nedir? Müsilaj'ın zararları nelerdir?
Show TV'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.