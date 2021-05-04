Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan kimdir? Gerçek adı ne? Ali İpin hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en çok merak edilen konular arasında ise başarılı oyuncu kadrosu yer alıyor.

Ali İpin Kimdir?

Ekranların en çok izlenen diziler arasında bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Rıdvan karakteri merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan gerçekte kimdir sorusunun yanıtları aranıyor. Ali İpin kimdir, nereli, kaç yaşında evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Dizinin başarılı karakterleri arasında yer alan Rıdvan karakterini oynayan Ali İpin, şu an 66 yaşını geçirmektedir. Kendisi 21 Aralık 1955 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı ise Ali Ragıp İpin olarak geçmektedir.

Lise öğrenimini Türkiye’de bitirdikten sonra mimarlık okumak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Burada maddi olarak sıkıntılar yaşayınca bir yıl sonra Türkiye’ye geri döndü. Ankara Cebeci devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden 1978 yılında mezun oldu. Sonrasında devlet tiyatrolarında sahne almaya başladı. Ankara’da 29 yıl boyunca çalıştı. Sonrasında İstanbul devlet tiyatrosuna geçiş yaptı. Kendisi şu an 66 yaşındadır.