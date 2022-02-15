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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rado karakteri kimdir? Hasan Demirtaş hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir isim dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna Rado karakteri dahil oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rado karakterine Hasan Demirtaş hayat veriyor.

15 Şubat 2022 Salı 00:19
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rado karakteri kimdir? Hasan Demirtaş hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni dahil olan Rado karakteri merak edilemektedir. Peki Rado kimdir? Rado’ya kim hayat vermektedir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rado kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rado karakteri Çakırbeyli ve Hızır ailelerinin düşmanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tehlikeli bir düşman olan Rado, Hızır’ın ailesine saldırı düzenlemiştir. Rado karakterine dizide Hasan Demirtaş hayat vermektedir.

Hasan Demirtaş kimdir?

Ankara Üniversitesi’nde konservatuvar eğitimi alan Hasan Demirtaş, Ankara Tiyatrosu’nda görev almıştır. Esra Akkoyunlu Ajansı’nda oyunculuk eğitimi alan Hasan Demirtaş, 180 boyunca ve 70 kilodur.

Terazi burcu olan yakışıklı oyuncu Türkan Hanımın Konağı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 15.02.2022 00:19
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Anahtar Kelimeler:
EşkıyaRado
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