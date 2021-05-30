Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) uzun süredir yayın hayatına devam ederken dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EDHO oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. İzleyiciler Özcan isimli oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. İşte EDHO Özcan, Burak Pamuk hakkında merak edilenler haberimizde
Burak Pamuk kimdir?
2017 senesinde Savaşçı dizisinde Türkmen lideri Tarık rolünü canlandıran oyuncu 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna dâhil olmuş ve cihan karakterini canlandırmıştır.
Sayısız tiyatrolarda yer alan oyuncu Romeo ve Jüliet gösterisinde sahne alarak yeteneğini gösterdi. Başarısını ödül ile tamamlayan yakışıklı oyuncu halen televizyon sektöründe yer almaktadır