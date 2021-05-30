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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sürükleyici dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yayın hayatına hız kesmeden devam ederken dizide yer alann Özcan karakteri izleyiciler tarafından merak edildi. Vatandaşlar EDHO Özcan kim? sorusuna yanıt ararken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kendini gösteren Burak Pamuk hakkında bilgilere yer vereceğiz. İşte EDHO Özcan, Burak Pamuk hakkında merak edilenler haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) uzun süredir yayın hayatına devam ederken dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EDHO oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. İzleyiciler Özcan isimli oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. İşte EDHO Özcan, Burak Pamuk hakkında merak edilenler haberimizde

Burak Pamuk kimdir?

1993 İstanbul Üsküdar doğumlu Burak Pamuk, oyunculuk ajanslarında eğitimini tamamladıktan sonra birçok dizi film ve tiyatro projelerinde adını duyurdu. Kişisel hayatı hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olamadığımız başarılı oyuncu İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk lisans eğitimi aldı. Çeşitli tiyatro merkezlerinde eğitim alan Pamuk daha sonra 2 önemli projede kendini gösterdi. Müziğe yatkın olan Pamuk aynı zamanda single çalışmasında bulundu. Şarkı sözleri Enes Danis’e, bestesi de Harun Kaldı’ya ait olan Gelmedi Yaz adlı parça olurken eserleri büyük ilgi gördü.

2017 senesinde Savaşçı dizisinde Türkmen lideri Tarık rolünü canlandıran oyuncu 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna dâhil olmuş ve cihan karakterini canlandırmıştır.

Sayısız tiyatrolarda yer alan oyuncu Romeo ve Jüliet gösterisinde sahne alarak yeteneğini gösterdi. Başarısını ödül ile tamamlayan yakışıklı oyuncu halen televizyon sektöründe yer almaktadır


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:01
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