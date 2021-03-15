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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, neden yayınlanmıyor? EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?

Her hafta Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor merak konusu oldu. Dizinin hayranları EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını ararken kanal yönetiminden açıklama geldi.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, neden yayınlanmıyor? EDHO 16 Mart yeni bölüm yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?
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ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 16 Martta yayınlanması planlanan yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle sosyal medyada ortaya çıkan söylentiler sonrasında yapım tarafından açıklama yapıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerine kısa süreli bir ara verildiği öğrenilirken, dizinin 16 Mart’ta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 16 Mart Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçı nedeniyle daha sonra ekranlara geleceği açıklandı. EDHO, 16 Mart Salı akşamı Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle yayınlanmayacak.

16 Mart Salı günü ne maçı var?

Türkiye Kupası’nın yarı final maçında Beşiktaş – Medipol Başakşehir karşılaşması 16 Mart Salı akşamı saat 20:45’de ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:03
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEDHOTürkiye Kupası Maçı
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