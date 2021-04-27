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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir? Edho Musa Gerçek adı nedir? Sinan Sicimoğlu hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir isim dahil oldu. Ekranların yeni yüzü olan ve ilk kez Savaşçı dizisinde rol alan Sinan Sicimoğlu dizide Musa karakterine hayat verecek.

27 Nisan 2021 Salı 19:42
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir? Edho Musa Gerçek adı nedir? Sinan Sicimoğlu hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Recai Şaşmaz ile Bena Aruz’un üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir isim dahil olmuştur. Diziye Musa karakteri ile Sinan Sicimoğlu katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan karakterlerden birisi olarak karşımıza Musa çıkmaktadır. Musa karakterine ilişkin henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Sinan Sicimoğlu kimdir?

Sinan Sicimoğlu baba tarafından Türk anne tarafından İranlı olan Sinan Sicimoğlu, izleyici ile yeni buluşan isimler arasında yer almaktadır. İlk kez Savaşçı dizisinde yer alan Sinan Sicimoğlu, sonrasında Yeni Hayat dizisi ile ekranlara merhaba demiştir. Sinan Sicimoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Musa karakterine hayat vermektedir.

Sinan Sicimoğlu rol aldığı yapımlar

Savaşçı

Yeni Hayat

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz




Son Güncelleme: 27.04.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
MusaEDHO
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