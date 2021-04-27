Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir? Edho Musa Gerçek adı nedir? Sinan Sicimoğlu hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Recai Şaşmaz ile Bena Aruz’un üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir isim dahil olmuştur. Diziye Musa karakteri ile Sinan Sicimoğlu katıldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan karakterlerden birisi olarak karşımıza Musa çıkmaktadır. Musa karakterine ilişkin henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.
Sinan Sicimoğlu kimdir?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Son Güncelleme: 27.04.2021 19:42