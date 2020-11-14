Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Memati Baş diziye mi geliyor? EDHO için bomba transfer iddiası!

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun’un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a transfer olacağı öğrenildi. ATV ekranlarında yayınlanan EDHO, flaş bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Necati Şaşmaz’ın transfer olacağı iddia edilen EDHO’da Kurtlar Vadisi hayranları Polat ve Çakır’ı yeniden bir arada görmek istemişti. EDHO’nun yapımcıları ise Necati Şaşmaz ile Oktay Kaynarca’yı birleştirebilmek için kolları sıvamıştı.

Salı günü rakipleri Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Baraj ve MasterChef Türkiye karşısında reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmak isteyen EDHO, medyada da günde olmak istiyor. 2015 yılından bu yana izleyicilerin karşısına çıkan EDHO, birbirinden ünlü isimleri kadrosuna dahil etmişti.