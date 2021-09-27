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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isim! Meryem Çakırbeyli karakteri diziye geri dönüyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosuna yeni bir ismin katıldığını açıkladı. Meryem Çakırbeyli’nin diziye katılacağı kesinleşti. Meryem Çakırbeyli’yi kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:54
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yeni isim! Meryem Çakırbeyli karakteri diziye geri dönüyor!
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ATV ekranlarının sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir isim ekleniyor. Meryem Çakırbeyli’nin dizinin hikayesine ekleneceği kesinlik kazandı. Meryem Çakırbeyli’yi tekrar Deniz Çakır’ın oynayacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İlyas Çakırbeyli karakterinin diziden ayrılacağı kesinleşmişti. İlyas Çakırbeyli karakterinin ayrılışının ardından diziye Meyem Çakırbeyli karakteri dahil oluyor. 

 

Deniz Çakır geri mi dönüyor?

Meryem Çakırbeyli karakterini canlandırmakta olan Deniz Çakır’ın diziye geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. İddialara göre Meryem Çakırbeyli karakteri Deniz Çakır ile birlikte diziye geri dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ilk sezonda hayatını kaybeden Meryem Çakırbeyli karakterinin senaryoya tekrar nasıl ekleneceği ise merak ediliyor. Yeni sezonda Hızır’ın psikolojik sorunlarıyla beraber Meryem Çakırbeyli’nin de görüleceği düşünülüyor.


Son Güncelleme: 27.09.2021 13:54
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Meryem ÇakırbeyliDeniz çakırHızırATVEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazYeni Sezon
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