Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali diziden ayrılıyor mu? Yalçın Hafızoğlu EDHO'dan ayrılacak mı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümü ile merak edilmeye başlandı. Dizide Hızır Ali karakterine hayat veren Yalçın Hafızoğlu’nun başından geçenler sonrasında diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali ölecek mi?

Yapımcılar tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Hızır Ali’nin diziden ayrılmayacağı açıklandı. Ayrıca ilerleyen bölümlerde Hızır Ali ve Didem’in düğünü olacağı açıklandı. İlyas ve Ömür’ün boşanma yoluna girmeleri durumları sonrasında rüzgar Hızır Ali’nin etrafında esiyor.

Hızır Ali ve Didem düğün hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkarlar. Rıdvan ise adamları ile Hızır Ali’nin yolunu keserek ikiliyi vuracak. Hızır Ali ve Didem yaralı olarak saldırıyı atlatırken Haşmet Façalı karakterine hayat veren Turgut Tunçalp’in diziden ayrılacağı açıklandı.

Yalçın Hafızoğlu EDHO’dan ayrılacak mı?

Hızır Ali karakterine hayat veren Yalçın Hafızoğlu’nun diziden ayrılmayacağı açıklanırken 2021 – 2022 sezonunda da Hafızoğlu’nun Hızır Ali rolü ile izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Ancak Didem Façalı karakterine hayat veren Gizem Arıkan’ın gelecek sezonda dizi oyuncuları arasında yer alamayabileceği açıklandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Bölüm fragmanı