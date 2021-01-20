Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye Ana diziden ayrıldı mı? Sabina Toziya EDHO'dan neden ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hayriye Ana rolüne hayat veren Sabina Toziya’nın diziden ayrıldığı açıklandı. Hayriye Ana’nın ölüm haberinin eve gelmesi üzerine evde şok yaşanırken Sabina Toziya’nın EDHO’dan neden ayrıldığı araştırılmaya devam ediyor.
EDHO Hayriye Ana diziden neden ayrıldı?
Sabiya Toziya kimdir?
1946 Üsküp Makedonya’da dünyaya gelen Toziya, Türkiye’de üne Muhteşem Yüzyıl dizisi ile kavuşmuştur. Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Sabiya Toziya 6 sezondur Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat vermektedir.
Son Güncelleme: 20.01.2021 01:55